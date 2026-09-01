Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: továbbra is kérdéses Henny Reistad jövője Esbjergben

T. Z.T. Z.
2026.09.01. 11:00
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Henny Reistad jövője bizonytalan az Esbjergnél (Fotó: Getty Images)
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női kézilabda Henny Reistad Team Esbjerg
Továbbra sem lehet tudni, hogy mi lesz a széles körben a világ legjobb női kézilabdázójának tartott Henny Reistad sorsa. Megy vagy marad az Esbjergben? Edzője szerint jelenleg mindkét forgatókönyv elképzelhető.

Mint arra az europamester.dk szakportál emlékeztetett, a Team Esbjerg a német válogatott kapussal, Katharina Filterrel 2030-ig meghosszabbította szerződését, így a dán bajnok keretének jelentős része már biztos a következő két idényre. Néhány kulcsjátékos jövője azonban továbbra sem dőlt el: köztük a világ legjobb játékosának tartott Henny Reistadé sem, s ugyancsak bizonytalan Olivia Löfqvist és Helene Kindberg helyzete is.

Az elmúlt hetekben olyan hírek kaptak szárnyra, hogy Reistad édesapja és tanácsadója, Ole Reistad több európai sztárklubbal is felvette a kapcsolatot.

Tomas Axnér, az Esbjerg vezetőedzője szerint ezek után kétféle forgatókönyv is elképzelhető: „A klub természetesen mindent megtesz azért, hogy megtartson egy olyan játékost, mint Henny Reistad. Ha azonban úgy dönt, hogy távozik, akkor nekünk is másképpen kell felépítenünk a csapatot” – fogalmazott a svéd szakember.

Reistad továbbra is a dán együttes legnagyobb sztárja, legutóbb a Bajnokok Ligája idényének legjobb irányítójának is megválasztották.

 

női kézilabda Henny Reistad Team Esbjerg
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