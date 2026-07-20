Videó: Nem fogták vissza magukat a spanyol játékosok – több mint egymillióan ünneplik a válogatottat Madridban

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✈️🏆 The champions are home.Spain welcomes back its World Champions. The celebration starts now.⭐⭐❤️🇪🇸 pic.twitter.com/IvnbD45sUP— Spanish Football (@SpainIsFootball) July 20, 2026
✈️🏆 The champions are home.Spain welcomes back its World Champions. The celebration starts now.⭐⭐❤️🇪🇸 pic.twitter.com/IvnbD45sUP
🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm