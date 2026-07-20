Nemzeti Sportrádió

Videó: Nem fogták vissza magukat a spanyol játékosok – több mint egymillióan ünneplik a válogatottat Madridban

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 21:40
null
Lamine Yamal a vb-trófeával a spanyolok ünneplése közben (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Madrid ünneplés Spanyolország

 

foci vb 2026 Madrid ünneplés Spanyolország
Legfrissebb hírek

Videó: érdemes megnézni, hogyan köszöntötte a spanyol király Yamal

Foci vb 2026
1 perce

Videó: Cucurella majdnem eldobta a vb-trófeát, Ferran Torres odaszúrt Trumpnak

Foci vb 2026
12 perce

A világbajnokság hivatalos DJ-je is együtt ünnepelt a spanyolokkal

Foci vb 2026
24 perce

Videó: Keyne Yamallal nem lehet betelni, mindenhol ott volt az ünneplés alatt

Foci vb 2026
38 perce

Videó: elkezdődött a buszos felvonulás Madridban

Foci vb 2026
53 perce

Videó: Nico Williams az anyjának adta érmét, Cucurelláék megmutatták, mire való a szemüveg a pezsgőzés közben

Foci vb 2026
1 órája

Sergio Ramos a vb-trófea átadása után megölelte Messit

Foci vb 2026
1 órája

Luis de la Fuente: Az az érzésünk, hogy soha nem fogunk veszíteni

Foci vb 2026
1 órája