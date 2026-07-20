Videó: elkezdődött a buszos felvonulás Madridban

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Un país entero volcado⭐️⭐️ ¡SOMOS BICAMPEONES DEL MUNDO! #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MpGJVfsxxz— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
Un país entero volcado⭐️⭐️ ¡SOMOS BICAMPEONES DEL MUNDO! #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MpGJVfsxxz
🤩 La de hoy será una tarde-noche inolvidable.Pero, para disfrutadla al máximo, es importante que todos cumplamos con las 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 ¡EN NADA NOS VEMOS!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/l8VTOEjHkR— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
🤩 La de hoy será una tarde-noche inolvidable.Pero, para disfrutadla al máximo, es importante que todos cumplamos con las 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 ¡EN NADA NOS VEMOS!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/l8VTOEjHkR