Nemzeti Sportrádió

Videó: Donald Trump ismét „fotóbombázta” a trófeaátadást

M. B.M. B.
2026.07.20. 10:19
Itt már az eset után vagyunk: Trump és Infantino jobbra el, bal oldalon érkezik VI. Fülöp spanyol király (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Spanyolország Donald Trump Gianni Infantino
A tavalyi klubvilágbajnokság után az idei világbajnokság döntőjén is kérdés volt (lévén, hogy mindkét torna fináléját az Egyesült Államokban rendezték), hogy mennyire fog Donald Trump amerikai elnökről szólni a díjátadó. A vb kapcsán elsősorban a Balogun-ügy miatt szóba kerülő államfő – akárcsak tavaly a Chelsea győzelme után – ott maradt a győztes spanyolok csapatfotóján, s Gianni Infantino FIFA-elnöknek úgy kellett elrángatnia onnan.

 

vb 2026 Spanyolország Donald Trump Gianni Infantino
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