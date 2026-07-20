Videó: Donald Trump ismét „fotóbombázta” a trófeaátadást

A tavalyi klubvilágbajnokság után az idei világbajnokság döntőjén is kérdés volt (lévén, hogy mindkét torna fináléját az Egyesült Államokban rendezték), hogy mennyire fog Donald Trump amerikai elnökről szólni a díjátadó. A vb kapcsán elsősorban a Balogun-ügy miatt szóba kerülő államfő – akárcsak tavaly a Chelsea győzelme után – ott maradt a győztes spanyolok csapatfotóján, s Gianni Infantino FIFA-elnöknek úgy kellett elrángatnia onnan.