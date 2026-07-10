649 percnél szakadt meg a spanyolok rekordhosszú sorozata

A spanyol labdarúgó-válogatott a belgák elleni negyeddöntőt megelőzően legutóbb a 2022-es csoportküzdelmek során kapott gólt világbajnokságon, Japántól. A gól nélküli sorozat mostanáig tartott, Unai Simón – ő védett a vonatkozó összes meccsen – új rekordját 649 perccel vette lajstromba az Opta. Simón már ezen a vb-n döntötte meg Walter Zenga 1990-ben felállított, 517 perces gól nélküli szériáját (az olasz kapus ráadásul egyetlen világbajnokságon érte el azt a csúcsot).

6 - La Belgique a mis fin à la plus longue série de clean sheets de l'histoire de la Coupe du Monde, réalisée par l'Espagne entre son dernier match de groupes en 2022 contre le Japon (1-2) et ce soir (6).



La Roja n'avait plus encaissé le moindre but depuis 649 minutes de jeu à… pic.twitter.com/IpEtFmS96b — OptaJean (@OptaJean) July 10, 2026



