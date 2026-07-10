649 percnél szakadt meg a spanyolok rekordhosszú sorozata

A spanyol labdarúgó-válogatott a belgák elleni negyeddöntőt megelőzően legutóbb a 2022-es csoportküzdelmek során kapott gólt világbajnokságon, Japántól. A gól nélküli sorozat mostanáig tartott, Unai Simón – ő védett a vonatkozó összes meccsen – új rekordját 649 perccel vette lajstromba az Opta. Simón már ezen a vb-n döntötte meg Walter Zenga 1990-ben felállított, 517 perces gól nélküli szériáját (az olasz kapus ráadásul egyetlen világbajnokságon érte el azt a csúcsot).
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