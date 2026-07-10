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Elkezdődött a Spanyolország–Belgium negyeddöntő
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2026.07.10. 21:00
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Spanyolország
Belgium
A Los Angeles-i mérkőzés tétje: bejutni a labdarúgó-világbajnokság legjobb négy csapata közé. Aki sikerrel jár, a franciákkal csap össze a fináléért.
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Nem kezd Pedri, míg a belgáknál Tielemans ugyan bekerült, a bemelegítésnél megsérült, így nem léphet pályára.
vb 2026
foci-vb 2026
Spanyolország
Belgium
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