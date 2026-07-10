Nemzeti Sportrádió

Spanyol–belga: már megy a második félidő, az állás 1–1

2026.07.10. 22:12
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026, negyeddöntő: Spanyolország–Belgium 1–1

Nem kezd Pedri, míg a belgáknál Tielemans ugyan bekerült, a bemelegítésnél megsérült, így nem léphet pályára.

 

vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

649 percnél szakadt meg a spanyolok rekordhosszú sorozata

Foci vb 2026
14 perce

Courtois a 21. vb-mérkőzésén véd, maga mögött hagyta Llorist

Foci vb 2026
31 perce

Fabián góljára De Ketelaere válaszolt – videó

Foci vb 2026
48 perce

A vb-n először kaptak gólt a spanyolok: De Ketelaere – 1–1 a szünetben!

Foci vb 2026
50 perce

Vezetnek a spanyolok: Fabián Ruiz – 1–0!

Foci vb 2026
1 órája

A spanyoloknak egyelőre jó napjuk van: már bezsebeltek egy Európa-bajnoki címet

Foci vb 2026
1 órája

Elkezdődött a Spanyolország–Belgium negyeddöntő

Foci vb 2026
1 órája

Tielemans megsérült a bemelegítésnél, csere a belga kezdőben

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik