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Spanyol–belga: már megy a második félidő, az állás 1–1
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2026.07.10. 22:12
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Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026, negyeddöntő: Spanyolország–Belgium 1–1
Nem kezd Pedri, míg a belgáknál Tielemans ugyan bekerült, a bemelegítésnél megsérült, így nem léphet pályára.
vb 2026
vb-hírfolyam
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