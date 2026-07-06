Puskás Ferenc fényképe és Hugo Sánchez aláírása is megtalálható a mexikóvársi Real Madrid-bárban

Mexikóváros egyik lilára festett saroképületében egymás mellett fér meg Puskás Ferenc fényképe, Hugo Sánchez aláírása és a királyi gárda iránti határtalan rajongás: José Fidel Martínez Arias két évtizeden át építette mexikóvárosi Real Madrid-bárját, halála után pedig még a temetésén is kedvenc klubjának mezeit viselte a család. Özvegye azóta úgy őrzi férje örökségét, hogy saját bevallása szerint sohasem rajongott különösebben a futballért.

Cikkünk a mexikóvárosi Real Madrid-bárról: