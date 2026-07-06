Nemzeti Sportrádió

Ilyen még nem volt – hárman is hét góllal állnak Haaland duplája után

2026.07.06. 08:46
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Brazil Photo Press via AFPErling Haaland először fejjel talált be a brazilok ellen, majd lábbal is, így ő is hét gólnál tart a vb-n (Fotó: AFP)
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Erling Haaland Kylian Mbappé Harry Kane
Erling Haaland Brazília elleni két góljával először fordul elő a labdarúgó-világbajnokságokon, hogy három játékos is hét gólt szerez a tornán.

 

A norvég Erling Haaland a brazilok elleni duplájával beérte a vb-góllövőlistájának élén a szintén hétgólos argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A csoportkör utolsó fordulójában pihenő Haaland négy meccsen érte el ezt a teljesítményt, és eddig Messi is négy mérkőzésen játszott, de neki még hátra van a nyolcaddöntő Egyiptom ellen. Mbappé öt mérkőzésen szerzett hét gólt.

A világbajnokságok során először fordult elő, hogy három játékos is (ráadásul három különböző csapatból) elérte a hét gólt. Ugyanakkor nem kizárt, hogy a folytatásban egy negyedik támadó is eljut hét gólig, hiszen a Mexikó elleni, 3–2-re megnyert nyolcaddöntőben 11-esből eredményes angol Harry Kane is már hat gólnál tart, jelenleg ő a 4. a góllövőlistán. 

 

 

 

Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Erling Haaland Kylian Mbappé Harry Kane
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