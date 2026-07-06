A Portugália–Spanyolország meccsel folytatódik a gigászok csatája – napi program

A vasárnapi játéknap után egyre inkább úgy tűnik, egy páratlanul jó világbajnokságot láthatunk, amin napjaink legnagyobb klasszisai csúcsformában futballoznak. Az újabb játéknap rögtön egy igazi futballcsemegével indul, hiszen az Eb-győztes spanyol válogatott, a legutóbbi Aranylabda-választáson 2. Lamine Yamallal a soraiban a legutóbbi Nemezetek Ligája-kiírást éppen a spanyolok ellen, tizenegyespárbajban megnyerő portugál válogatottal mérkőzik. Ha a portugálok nem jutnak tovább, akkor alighanem ez lesz az ötöszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo utolsó vb-meccse. A nap második mérkőzésén, magyar idő szerint kedden hajnalban pedig a bombaformában lévő, házigazda Egyesült Államok Belgium ellen lép pályára, a belgáknál is több klasszisnak, így Kevin De Bruynének és Romelu Lukakunak is ez lehet az utolsó vb-je, így kiesés esetén az utolsó vb-meccse is.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Portugália–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!