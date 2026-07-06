Nemzeti Sportrádió

Megvannak a teljes játékvezetői csapatok a keddi mérkőzésekre

P. K.P. K.
2026.07.06. 09:36
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 játékvezetők Egyiptom Kolumbia Svájc Argentína

Arról már beszámoltunk korábban, hogy a keddi Argentína–Egyiptom (18.00 óra) meccset francia játékvezetői hármas dirigálja Francois Letexier vezetésével, mostanra pedig az is eldőlt, hogy a negyedik játékvezető a norvég Espen Eskas lesz, a tartalék partjelző pedig a norvég Isaak Bashevkin. A Svájc–Kolumbia (22.00 óra) meccset salvadori trió vezeti, a sípot Iván Barton fújja. A negyedik játékvezető a mexikói Katia García, a tartalék partjelző pedig egy másik mexikói hölgy, Sandra Ramírez lesz.

 

foci vb 2026 vb 2026 játékvezetők Egyiptom Kolumbia Svájc Argentína
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