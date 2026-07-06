Megvannak a teljes játékvezetői csapatok a keddi mérkőzésekre

Arról már beszámoltunk korábban, hogy a keddi Argentína–Egyiptom (18.00 óra) meccset francia játékvezetői hármas dirigálja Francois Letexier vezetésével, mostanra pedig az is eldőlt, hogy a negyedik játékvezető a norvég Espen Eskas lesz, a tartalék partjelző pedig a norvég Isaak Bashevkin. A Svájc–Kolumbia (22.00 óra) meccset salvadori trió vezeti, a sípot Iván Barton fújja. A negyedik játékvezető a mexikói Katia García, a tartalék partjelző pedig egy másik mexikói hölgy, Sandra Ramírez lesz.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 95 and 96 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 5, 2026