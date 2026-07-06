Barnabeu Tapas: a bártulajdonost Real Madrid-mezben búcsúztatták

A világbajnokság idején Mexikóváros szinte minden szabad falfelületén feltűnik a hazai válogatott zöld meze vagy futballistáinak arcképe, az utcai árusoknál pedig mindent el lehet adni, amire ráfér a nemzeti címer. A Colonia Nápoles egyik útkereszteződésében azonban a lilára festett saroképület oldalán feltűnően nagy Real Madrid-címer, fölötte pedig kissé szokatlan felirat jelöl egy teljesen más világot: ez a Barnabeu Tapas.

Iker Casilas Real-mezzel lepte meg a keresztnevét viselő Arias-unokát

A járdára kitolt asztalok fölött kék ponyva feszül, az ajtón belépve pedig gyorsan világossá válik, hogy ez jóval több egyszerű spanyol étteremnél. Mintha a királyi gárda múzeumát, egy családi nappalit és egy mexikóvárosi kiskocsmát gyúrtak volna össze – némi lila festékkel leöntve.

A névben felcserélt két betű nem véletlen. A család elmondása szerint jogi okokból nem használhatták a Real Madrid stadionjának, a Santiago Bernabéunak a nevét, ezért maradt a szójátékon alapuló változat: a Barnabeu. A helyet José Fidel Martínez Arias alapította 2004-ben. Tulajdonosként jellegzetes spanyol bárt szeretett volna létrehozni házias, családi receptek alapján készülő ételekkel. A Real Madrid szeretetét otthonról hozta, mivel gyerekkorában a nagyszüleitől, ­nagybátyjairól és ismerőseitől folyton a királyi gárdáról hallott.

Azóta szinte nem maradt üres hely a szűköske vendéglátóhelyiség falain. A plafonról sálak tucatja lóg, alattuk bekeretezett mezek, zászlók, csapatfotók és apró ajándéktárgyak sorakoznak egymás mellett. Az összhatásról azért nem egy gondosan megtervezett kiállítás jut az ember eszébe, az enteriőr inkább húsz éven át bővülő futballnaplóra emlékeztet. A tárgyak jelentős részét nem is a tulajdonos vásárolta, hanem a törzsvendégek jóvoltából került a Barnabeuba: ha Madridban jártak, rendszerint hoztak valamit, egy sálat, egy címert vagy egy fényképet, amiről úgy érezték, itt jobb helye lesz, mint az otthoni fiókban.

Puskás Ferenc nevét hallva itt is felcsillannak a szemek

Magyarként persze egy fekete-fehér csapatkép előtt állunk meg a leghosszabban. Az 1960-as BEK-győztes Real Madrid játékosai néznek vissza ránk – köztük az Eintracht Frankfurt ellen négy gólt szerző Puskás Ferenc. A fénykép nincs külön megvilágítva, az egyik sarokban lóg a falon, magyarként mégis azonnal kiszúrjuk rajta az alsó sorban guggoló „Panchót”. A házigazdák arcán jól látható az öröm, amikor megtudják, hogy Magyarországról érkeztünk, és részben éppen Puskás Ferenc miatt kerestük fel a helyet.

Egy Real Madrid-csapatkép benne Puskás Ferenccel

A Barnabeu legnagyobb becsben tartott relikviája azonban – érthető módon – minden idők legjobb mexikói labdarúgójához kötődik: Hugo Sánchez a Pumasból indulva lett a Real Madrid legendája, a királyi gárdában 282 tétmérkőzésen 208 gólt szerzett. A bár egyik falán az ő látványos mozdulatát megörökítő, felnagyított és dedikált fénykép függ. Az aláírás 2005-ben, a Pumas stadionjában került az eredeti képre, és a történet szerint óriási munkát igényelt, hogy az eredeti felvételből megfelelő minőségű, falra helyezhető nagyítást készítsenek.

A futballrajongó üzletember szívéhez meglepő módon nem az ötvenes-hatvanas évek legendás együttese, sőt még csak nem is Hugo Sánchez korszaka állt a legközelebb, hanem a galaktikusok csapata. Kedvence Iker Casillas volt, rajongásáról leginkább az árulkodik, hogy az egyik unokáját a kapus után Ikernek nevezték el – sőt, egy mexikói televíziós műsorban később a kisfiút bemutatták Casillasnak, s a felvétel után közös fénykép készült, majd a világbajnok kapus megajándékozta egy mezzel, amit természetesen aláírt.