Vb 2026: a kiesés után lemondott a mexikói kapitány

Aguirre először 2001-ben, majd 2009-ben, harmadszor pedig 2024 nyarán vette át a mexikói csapat irányítását. Utódja Rafael Márquez lesz, aki két éve tagja a szakmai stábnak.

„Megmondtam neki, hogy mindig számíthat rám” – jegyezte meg Aguirre.

Rafael Márquez (jobbra) Aguirre oldalán (Fotó: Getty Images)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

MEXIKÓ–ANGLIA 2–3 (1–2)