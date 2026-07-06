Vb 2026: a kiesés után lemondott a mexikói kapitány

Javier Aguirre lemondott a szövetségi kapitányi posztról, miután a mexikói labdarúgó-válogatott házigazdaként 3–2-re kikapott Angliától a világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében.
„Búcsút mondok a labdarúgásnak. Búcsút mondok az Azték Stadionnak. Büszkén távozom” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón, de azt is elárulta, hogy nem hirtelen hozta meg a döntést, mert egy ideje már fontolgatta ezt a lépést.
Aguirre először 2001-ben, majd 2009-ben, harmadszor pedig 2024 nyarán vette át a mexikói csapat irányítását. Utódja Rafael Márquez lesz, aki két éve tagja a szakmai stábnak.
„Megmondtam neki, hogy mindig számíthat rám” – jegyezte meg Aguirre.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
MEXIKÓ–ANGLIA 2–3 (1–2)
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