Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: a kiesés után lemondott a mexikói kapitány

2026.07.06. 09:37
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Javier Aguirre hazai rendezésű vb-n búcsúzott a mexikói válogatottól (Fotó: Getty Images)
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mexikói labdarúgó-válogatott foci vb 2026 lemondás Javier Aguirre szövetségi kapitány
Javier Aguirre lemondott a szövetségi kapitányi posztról, miután a mexikói labdarúgó-válogatott házigazdaként 3–2-re kikapott Angliától a világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében.

„Búcsút mondok a labdarúgásnak. Búcsút mondok az Azték Stadionnak. Büszkén távozom” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón, de azt is elárulta, hogy nem hirtelen hozta meg a döntést, mert egy ideje már fontolgatta ezt a lépést.

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Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett, de Jarell Quansah kiállítása után nagyot kellett küzdeni a háromoroszlánosoknak.

Aguirre először 2001-ben, majd 2009-ben, harmadszor pedig 2024 nyarán vette át a mexikói csapat irányítását. Utódja Rafael Márquez lesz, aki két éve tagja a szakmai stábnak.

„Megmondtam neki, hogy mindig számíthat rám” – jegyezte meg Aguirre.

Mexico v England - FIFA World Cup - Round of 16 - Mexico City Stadium
Rafael Márquez (jobbra) Aguirre oldalán (Fotó: Getty Images)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
MEXIKÓANGLIA 2–3 (1–2)

mexikói labdarúgó-válogatott foci vb 2026 lemondás Javier Aguirre szövetségi kapitány
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