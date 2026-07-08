Nemzeti Sportrádió

„Messi ellen játszhatok, ezután akár vissza is vonulhatok”

R. D. P.R. D. P.
2026.07.08. 14:51
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Lionel Messi foci vb 2026 Zeki Amdouni Svájc Argentína

A svájci válogatott támadója, Zeki Amdouni humoros videót osztott meg Snapchaten.

A 25 éves futballista előbb izgatottan azt mondta: „Messi ellen fogok játszani.” Majd néhány másodperccel később nevetve hozzátette: „Ennyi, akár vissza is vonulhatok a futballtól.”

Switzerland and Burnley Forward Zeki Amdouni on Snapchat: “I’m going to play against Messi.” “Yeah, that’s it, I can retire from football.”
by u/PinReal4448 in soccer

Amdouni természetesen viccnek szánta a megjegyzést, amellyel azt érzékeltette, mekkora élményt jelent számára, hogy pályára léphet minden idők egyik legnagyobb játékosa, Lionel Messi ellen. Svájc és Argentína a világbajnokság negyeddöntőjében csap össze egymással.

 

Lionel Messi foci vb 2026 Zeki Amdouni Svájc Argentína
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