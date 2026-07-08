„Messi ellen játszhatok, ezután akár vissza is vonulhatok”

A svájci válogatott támadója, Zeki Amdouni humoros videót osztott meg Snapchaten.

A 25 éves futballista előbb izgatottan azt mondta: „Messi ellen fogok játszani.” Majd néhány másodperccel később nevetve hozzátette: „Ennyi, akár vissza is vonulhatok a futballtól.”

Amdouni természetesen viccnek szánta a megjegyzést, amellyel azt érzékeltette, mekkora élményt jelent számára, hogy pályára léphet minden idők egyik legnagyobb játékosa, Lionel Messi ellen. Svájc és Argentína a világbajnokság negyeddöntőjében csap össze egymással.