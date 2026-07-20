Nemzeti Sportrádió

Scaloni elsírta magát a vb-döntő után, és a lehetséges távozásáról beszélt – videó

T. Z.T. Z.
2026.07.20. 10:20
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Lionel Scaloni (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Argentína Lionel Scaloni
Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Spanyolország ellen 1–0-ra elveszített vasárnapi világbajnoki döntő után bejelentette, hogy decemberig kitölti a szerződését a csapatnál, utána azonban valószínűleg távozik és pihenőre vonul.

Könnyek között tartott sajtótájékoztatót a világbajnoki döntő után Lionel Scaloni. Az argentin válogatott szövetségi kapitánya sokáig nehezen találta a szavakat a sajtótájékoztatón, amelyen a jövőjével kapcsolatos kérdéseket is kapott.

„Beszélek majd az elnökkel, de nagyjából már tudom, hogy mit szeretnék tenni – monda el a jövőjéről Scaloni. – Kitöltöm a szerződésem, aztán meglátjuk. Úgy érzem, időre van szükségem, hogy átgondoljam a folytatást. Nem tudom, hogy lehet-e még egyszer ekkora sikereket elérni.”

Scaloni szerződése az év végéig szól, s a szakvezető később már úgy fogalmazott, hogy ekkor valószínűleg távozik a posztjáról: „Decemberig maradok, ha az elnök is akarja, utána viszont valószínűleg lezárom ezt a fejezetet. Talán jogos is, ha valaki más veszi át ezt a fantasztikus csapatot.”

A szakember a csapat teljesítményéről is csak jót tudott mondani: „Mindent beleadtunk. Büszke vagyok a fiúkra, az utolsó pillanatig harcoltak. A futballban néha veszíteni is tudni kell, de amikor mindent kiadsz magadból, nehéz lenne bármilyen szemrehányást tenni” – tette hozzá.

 

foci vb 2026 Argentína Lionel Scaloni
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