Statisztikák: Lukaku a világbajnokságok leggólerősebb cseréje lett

Charles De Ketelaere pályafutása során második alkommal szerzett egy válogatott mérkőzésen két gólt. Először tavaly novemerben a Luxemburg elleni utolsó vb-selejtezőn duplázott, akkor egy 7–0-s győzelemhez tett hozzá két gólt. Nyilván, a mostani duplájával boldogabb...

Leandro Trossard teljesítménye mellett sem mehetünk el szó nélkül: az Arsenal szélsője 17 gólhelyzetet alakított ki ezen a világbajnokságon, ami a legtöbb a tornán. A 17. kialakított gólhelyzete De Ketelaere második góljához vezetett. Ezzel a gólpasszal ő lett a harmadik belga, aki az adatok 1966-os gyűjtésének kezdete óta egy vébén legalább kettő gólt és gólpasszt jegyez. Belgiumból korábban erre 2018-ban Eden Hazard, 1986-ban pedig Jan Ceulemans volt képes. Mindketten a magyar lakodalmas mulatós zenekart idézve 3+2-ig jutottak: három gól, két gólpassz.

Erősen kezdtek a belgák: az első kilenc percben hét kapura lövésük volt, amiből három el is találta a kaput, egy meg bement...

You can't say it hasn't been coming... pic.twitter.com/yRzH97ZIqk — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 7, 2026

Romelu Lukaku a szupercsere: ő lett az első, aki négy különböző világbajnoki mérkőzésen is a cserepadról beszállva szerzett gólt. Ráadásul az első, aki egy tornán három különböző meccsen is eredményes tudott lenni csereként.

A belgák amúgy is jól sáfárkodnak a cserékkel, hiszen Lukaku mellett Hans Vanaken is a padról érkezve szerzett gólt. Ez a két találat a belgák negyedik és ötödik találata volt ezen a tornán, amit a kispadról beálló játékosok szereztek. Ezzel ebben a műfajban a belgák vezetik a vonatkozó listát.

Ne menjünk el szó nélkül a mait megelőző amerikai–belga vb-meccs mellett sem, amikor Tim Howard máig élő vb-rekordot jelentő 16 védést mutatott be. Hiába, mert a belgák mentek végül tovább a 12 évvel ezelőtti mérkőzés után.

The last time Belgium and the United States met at the FIFA World Cup, it was an incredibly busy evening for US goalkeeper Tim Howard. pic.twitter.com/MEYjmxl95R — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 6, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–BELGIUM 1–4 (1–2)

Seattle, Seattle Stadion. 66 925 néző. Vezette: Adham Mahadmeh (jordániai)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson (Arfsten, 90+2.) – Tillman, T. Adams (Pepi, 73.) – Dest (G. Reyna, a szünetben), McKennie, Pulisic (Berhalter, 59.) – Balogun (Wright, 90+2.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino.

BELGIUM: Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin (Witsel, 89.), Onana (Vanaken, 21.) – Lukébakio (Doku, 67.), Tielemans, Trossard (Saelemaekers, 89.) – De Ketelaere (Lukaku, 67.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia.

Gólszerző: Tillman (31.) ill. De Ketelaere (9., 32.), Vanaken (57.), Lukaku (90+3.)

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