Nemzeti Sportrádió

Cucurella eltakarta a száját, Messi azonnal piros lapot reklamált

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 01:02
Címkék
foci vb 2026 Argentína Spanyolország
foci vb 2026 Argentína Spanyolország
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