„Figyelem, vezet út még magasabbra is!” – Thierry Henry a francia öltözőben járt
Thierry Henry meglátogatta a francia csapatot a Marokkó elleni sikeres vb-negyeddöntő (2–0) után, gratulált, de jelezte: még csak az elődöntő van meg…
A francia válogatott játékosaként 1998-ban világbajnokságot, két év múlva Európa-bajnokságot nyerő Thierry Henry természetesen gratulált a csapatnak és korábbi játékostársának, a ma már szövetségi kapitány Didier Deschamps-nak az elődöntőbe jutáshoz, de félig viccesen figyelmeztetett: ez ugyan szép eredmény, csakhogy még lehet rajta javítani, vezet út magasabbra is! A „kékek” korábbi gólrekordere – aki szakkommentátorként van jelen a világbajnokságon – az együttes játékát elemezve elismerését fejezte ki a rengeteg labdaszerzésért, az ellenfél térfelén bemutatott magabiztos labdatartásért, a rendkívül szervezett futballért.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik