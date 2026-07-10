„Figyelem, vezet út még magasabbra is!” – Thierry Henry a francia öltözőben járt

A francia válogatott játékosaként 1998-ban világbajnokságot, két év múlva Európa-bajnokságot nyerő Thierry Henry természetesen gratulált a csapatnak és korábbi játékostársának, a ma már szövetségi kapitány Didier Deschamps-nak az elődöntőbe jutáshoz, de félig viccesen figyelmeztetett: ez ugyan szép eredmény, csakhogy még lehet rajta javítani, vezet út magasabbra is! A „kékek” korábbi gólrekordere – aki szakkommentátorként van jelen a világbajnokságon – az együttes játékát elemezve elismerését fejezte ki a rengeteg labdaszerzésért, az ellenfél térfelén bemutatott magabiztos labdatartásért, a rendkívül szervezett futballért.

Thierry Henry est venu rendre une petite visite surprise aux Bleus dans le vestiaire 🤗 pic.twitter.com/UeXsxXi9vI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026