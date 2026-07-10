Nemzeti Sportrádió

„Figyelem, vezet út még magasabbra is!” – Thierry Henry a francia öltözőben járt

K. Zs.K. Zs.
2026.07.10. 20:16
A megfigyelőállásban Thierry Henry (és Zlatan Ibrahimovic) (Fotó: Getty Images)
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Thierry Henry meglátogatta a francia csapatot a Marokkó elleni sikeres vb-negyeddöntő (2–0) után, gratulált, de jelezte: még csak az elődöntő van meg…

A francia válogatott játékosaként 1998-ban világbajnokságot, két év múlva Európa-bajnokságot nyerő Thierry Henry természetesen gratulált a csapatnak és korábbi játékostársának, a ma már szövetségi kapitány Didier Deschamps-nak az elődöntőbe jutáshoz, de félig viccesen figyelmeztetett: ez ugyan szép eredmény, csakhogy még lehet rajta javítani, vezet út magasabbra is! A „kékek” korábbi gólrekordere – aki szakkommentátorként van jelen a világbajnokságon – az együttes játékát elemezve elismerését fejezte ki a rengeteg labdaszerzésért, az ellenfél térfelén bemutatott magabiztos labdatartásért, a rendkívül szervezett futballért.

 

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