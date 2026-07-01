Lukaku Szenegál ellen is a kispadról beállva tehet csodát – megvannak a kezdőcsapatok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

BELGIUM–SZENEGÁL – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Seattle, Seattle Stadion, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Said Martínez (hondurasi)

BELGIUM: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vaneken, De Bruyne, Tielemans – Trossard, De Ketelaere, Doku. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

A kispadon: Penders, Lammens (kapusok), Meunier, De Winter, Seys, Ngoy, Witsel, Moreira, Saelemaekers, Raskin, Am. Onana, Lukebakio, R. Lukaku, Fernández-Pardo

SZENEGÁL: Diaw – Diatta, P. Ciss, Niakhaté, Jakobs – I. Gueye, P. Gueye – I. Ndiaye, H. Diarra, Mané – I. Sarr. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

A kispadon: Y. Diouf (kapus), E. M. Diouf, K. Koulibaly, Seck, A. Mendy, M. Sarr, P. Sarr, Camara, B. Ndiaye, Diao, Dieng, Jackson, C. Ndiaye, Mbaye

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyon – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw