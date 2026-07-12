Nemzeti Sportrádió

Nem tudott feltámadni a ráadásban Norvégia, Bellingham duplájával Anglia a négy között

M. B.M. B.
2026.07.12. 01:48
Címkék
Anglia vb 2026 Norvégia
Norway v England - FIFA World Cup 2026 - Quarter Finals
Fotó: Getty Images

 

Anglia vb 2026 Norvégia
Legfrissebb hírek

Bellingham Pelé mögé ugrott, Haaland nagy sorozata véget ért

Foci vb 2026
25 perce

Bellingham volt a hős: Anglia a hosszabbításban fordítva győzte le Norvégiát és jutott vb-elődöntőbe

Foci vb 2026
44 perce

Lautaro Martínez helyett Julián Álvarez Messi párja a svájciak ellen

Foci vb 2026
51 perce

Nem csak Lammens képes bakizni a negyeddöntőben, Nyland hibája után Bellingham eredményes!

Foci vb 2026
1 órája

Nincs döntés 90 perc alatt, jön a hosszabbítás!

Foci vb 2026
1 órája

Videók: Jude Bellingham duplájával fordított Anglia a negyeddöntőben

Foci vb 2026
1 órája

Videó: ezért reklamáltak a norvégok Bellingham góljánál – a pókkamera kábelén váltott irányt a labda

Foci vb 2026
1 órája

Indokolatlan magyar vonatkozású statisztika az angol–norvéghoz

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik