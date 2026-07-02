Nemzeti Sportrádió

Fehér Miklós egykori bragai csapattársa szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.07.02. 12:38
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Portugália vb 2026 José Barroso vb-hírfolyam
 José Barroso, a Braga korábbi csapatkapitánya szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon, Cristiano Ronaldo pedig 41 évesen a vb-n is tud kimagasló teljesítményt nyújtani. Legközelebb Horvátország ellen mutathatja meg magyar idő szerint éjjel 1 órakor.
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José Barroso: Nem láttam még olyan futballistát, aki Cristiano Ronaldónál jobban akarja a győzelmet

KEZDÉS: 1.00. „Több olyan válogatott is kiesett, amelytől többet vártunk, elég csak Uruguayra, Németországra vagy Hollandiára gondolni.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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Péntek, 1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Portugália vb 2026 José Barroso vb-hírfolyam
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