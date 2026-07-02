Fehér Miklós egykori bragai csapattársa szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon

José Barroso, a Braga korábbi csapatkapitánya szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon, Cristiano Ronaldo pedig 41 évesen a vb-n is tud kimagasló teljesítményt nyújtani. Legközelebb Horvátország ellen mutathatja meg magyar idő szerint éjjel 1 órakor.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Péntek, 1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!