Fehér Miklós egykori bragai csapattársa szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon
José Barroso, a Braga korábbi csapatkapitánya szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon, Cristiano Ronaldo pedig 41 évesen a vb-n is tud kimagasló teljesítményt nyújtani. Legközelebb Horvátország ellen mutathatja meg magyar idő szerint éjjel 1 órakor.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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Péntek, 1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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