Rekordösszegért szerezte meg Mateus Fernandest a Tottenham – hivatalos

Igaznak bizonyultak a hírek, Mateus Fernandes a Tottenham játékosa lett – ezt az észak-londoni klub jelentette be csütörtök délelőtt. Az igazolással kapcsolatban a Sky Sports azt is tudni véli, hogy a „sarkantyúsok” 99 millió eurót fizettek a West Ham Unitednek a portugál válogatott középpályásért, ezzel ő lett a Spurs történetének legdrágább igazolása – az eddigi rekord a Dominic Solankéért leszurkolt 76 milliós összeg volt, amit a AFC Bournemouth 2024 augusztusában kapott a csatár játékjogának fejében.

A klub hivatalos honlapjának nyilatkozó Fernandes elmondta: döntésében komoly szerepet játszott, hogy nagy csodálója a menedzser, Roberto De Zerbi munkásságának.

„Izgatottan várom, hogy megkezdjem a munkát. A Spurs hatalmas klub, és a vezetőedző személye az egyik oka annak, hogy ide szerződtem, ugyanúgy gondolkodunk a labdarúgásról” – fogalmazott a portugál középpályás.

A message from Mateus! 🤳 pic.twitter.com/PwZXhAGpm2 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026

Hasonló húrokat pengetett az olasz szakember is, aki szintén nem leplezte, mennyire kedveli a 21 éves futballista játékát.

„Nagy rajongója vagyok Mateusnak, nála egyszerre van meg az a játékminőség, intenzitás és intelligencia, amelyre szükségünk van az általunk preferált játékstílushoz. Fiatal kora dacára jelentős Premier League-tapasztalattal rendelkezik, és bizonyította, hogy ezen a szinten is képes kiegyensúlyozottan és jól teljesíteni. Nyomás alatt is képes jól teljesíteni, keményen dolgozik a csapatért, és megvan benne a bátorság ahhoz, hogy a nehéz pillanatokban is számíthassunk rá. Azt hiszem a Tottenhamnél ideálisak a körülmények ahhoz, hogy tovább fejlődjön – nagyon várom, hogy együtt dolgozhassak vele” – jelentette ki De Zerbi.

Ugyancsak a Tottenham Hotspurrel kapcsolatos hír, hogy ma várják orvosi vizsgálatra Sandro Tonalit, a Newcastle United olasz válogatott védekező középpályását.