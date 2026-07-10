Nemzeti Sportrádió

Vezetnek a spanyolok: megint Merino, megint a végén – 2–1!

2026.07.10. 22:52
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A portugálok elleni nyolcaddöntő hajrájának hőse, a megint a kispadról érkező Mikel Merino a belga cserekapusról, Senne Lammensről kipattanó labdát vágta be közelről a 88. percben. Óriási kapushiba volt…

Foci vb 2026
1 órája

Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!

Belgium ugyan képes volt az egyenlítésre, de a 21. világbajnoki meccsén megsérülő kapusklasszis, Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről kipattant a labda a 88. percben, ez pedig mindent eldöntött.

 

 

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