Vezetnek a spanyolok: megint Merino, megint a végén – 2–1!

A portugálok elleni nyolcaddöntő hajrájának hőse, a megint a kispadról érkező Mikel Merino a belga cserekapusról, Senne Lammensről kipattanó labdát vágta be közelről a 88. percben. Óriási kapushiba volt…
Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!
Belgium ugyan képes volt az egyenlítésre, de a 21. világbajnoki meccsén megsérülő kapusklasszis, Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről kipattant a labda a 88. percben, ez pedig mindent eldöntött.
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