Vezetnek a spanyolok: megint Merino, megint a végén – 2–1!

Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!

Belgium ugyan képes volt az egyenlítésre, de a 21. világbajnoki meccsén megsérülő kapusklasszis, Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről kipattant a labda a 88. percben, ez pedig mindent eldöntött.