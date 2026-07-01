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Elkezdődött a Belgium–Szenegál összecsapás!
M. B.
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2026.07.01. 22:00
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Szenegál
Belgium
Fotó: Getty Images
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!
foci vb 2026
vb 2026
Szenegál
Belgium
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