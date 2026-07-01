Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Belgium–Szenegál összecsapás!

M. B.M. B.
2026.07.01. 22:00
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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

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