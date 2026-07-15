Nemzeti Sportrádió

Csupán egy passz… A spanyolok szétzúzták az Olise–Mbappé tengelyt

K. Zs.K. Zs.
2026.07.15. 18:48
Kylian Mbappé és Michael Olise: a hétfő nem az ő napjuk volt (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Franciaország foci-vb 2026
A statisztikák tárháza kimeríthetetlen – íme, egy adat, amelyet a francia sajtó ízlelget a „kékek” nagyon gyenge elődöntőbeli játékának okait keresve: az Opta kimutatása szerint Michael Olise és Kylian Mbappé között csupán egyetlen passz ment a spanyolok elleni hétfői meccsen (0–2).

A vb korábbi szakaszában a francia sikerrecept fontos tétele volt kettejük összjátéka: hat mérkőzésen 66-szor járt közöttük a labda, Mbappé nyolc góljából hármat Olise készített elő. A spanyolok figyelmét ez természetesen nem kerülte el, és mivel megvoltak rá az erőforrásaik, kilencven percre szinte teljesen felszámolták ezt a játékkapcsolatot.

 

vb 2026 Franciaország foci-vb 2026
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