Csupán egy passz… A spanyolok szétzúzták az Olise–Mbappé tengelyt
A statisztikák tárháza kimeríthetetlen – íme, egy adat, amelyet a francia sajtó ízlelget a „kékek” nagyon gyenge elődöntőbeli játékának okait keresve: az Opta kimutatása szerint Michael Olise és Kylian Mbappé között csupán egyetlen passz ment a spanyolok elleni hétfői meccsen (0–2).
A vb korábbi szakaszában a francia sikerrecept fontos tétele volt kettejük összjátéka: hat mérkőzésen 66-szor járt közöttük a labda, Mbappé nyolc góljából hármat Olise készített elő. A spanyolok figyelmét ez természetesen nem kerülte el, és mivel megvoltak rá az erőforrásaik, kilencven percre szinte teljesen felszámolták ezt a játékkapcsolatot.
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