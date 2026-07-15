Csupán egy passz… A spanyolok szétzúzták az Olise–Mbappé tengelyt

A vb korábbi szakaszában a francia sikerrecept fontos tétele volt kettejük összjátéka: hat mérkőzésen 66-szor járt közöttük a labda, Mbappé nyolc góljából hármat Olise készített elő. A spanyolok figyelmét ez természetesen nem kerülte el, és mivel megvoltak rá az erőforrásaik, kilencven percre szinte teljesen felszámolták ezt a játékkapcsolatot.

1 – Kylian Mbappé et Michael Olise n’ont échangé qu’une seule passe dans le jeu face à l’Espagne, contre 66 lors des six premières rencontres de cette Coupe du Monde.



Impuissance. pic.twitter.com/WlKy7PQzrH — OptaJean (@OptaJean) July 15, 2026