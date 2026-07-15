Nemzeti Sportrádió

Lássuk, mi fogadja a stadionhoz érkezőket a kezdést megelőzően!

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
• Atlanta
2026.07.15. 20:11
Fotó: Getty Images
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Mintha egy sci-fibe csöppent volna az ember, pedig Atlantában ez már a mindennapi valóság: a georgiai metropolisz belvárosi utcáin fel-alá cikáznak az önvezető taxik. A tetejükön és oldalaikon számos kamerával, radarral és szenzorral felszerelt hófehér Jaguárok bő egy éve kezdték szállítani bátor utasaikat, akiknek az egyik legnépszerűbb taxiapplikációban egyelőre külön hozzájárulást kell adni ahhoz, hogy a sofőr nélküli járgányokkal utazhassanak.

Ki tudja, idővel lehet eljutunk oda, amikor már azt kell külön kérni az alkalmazásban, hogy üljön valaki a volán mögött, mindenesetre döbbenetes látni, ahogyan a vezetőülésben nem ül senki, a kormány enélkül is elfordul minden kanyarban, miközben az utasok a hátsó sorban ülve, telefonjukat az autóhoz csatlakoztatva saját zenéiket élvezik, míg célba érnek.

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