Vb 2026, nyolcaddöntő: USA–Belgium 1–2

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BELGIUM 1–2 – (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Adham Mahadmeh (jordániai)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, T. Adams – Dest, McKennie, Pulisic – Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino. A kispadon: Brady, Turner (kapusok), Trusty, M. Robinson, Arfstein, McKenzie, Scally, Reyna, Berhalter, Pepi, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas.
BELGIUM: Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin, Onana (Vanaken, 21.) – Lukébakio, Tielemans Trossard – De Ketelaere. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia. A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), Debast, Theate, Meunier, De Winter, Seys, Witsel, De Bruyne, Moreira, Vanaken, Saelemakers, Lukaku, Doku, Fernández-Pardo.
Gólszerző: Tillman (31.) ill. De Ketelaere (9., 32.)
AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)
Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)
Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)
Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
A BELGA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)
Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)
Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)
Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)