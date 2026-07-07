Ezért végülis megérte: az ESPN-nél Balogun lett a meccs legjobb amerikai játékosa
Mint ismert, a belga válogatott 4–1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat a labdarúgó-világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcaddöntőjében. Az ESPN a meccs után értékelte játékosait, s a legjobb a piros lapos eltiltása alól utólag felmentett Folarin Balogun lett holtversenyben, bár ez ettől még nem segít az amerikaiakon.
Az ESPN értékelése az USA-kezdőjátékosokról:
Matt Freese: 2
Alex Freeman: 3
Chris Richards: 3
Tim Ream: 3
Antonee Robinson: 4
Weston McKennie: 4
Tyler Adams: 4
Sergino Dest: 3
Malik Tillman: 5
Christian Pulisic: 2
Folarin Balogun: 5
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