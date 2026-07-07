Ezért végülis megérte: az ESPN-nél Balogun lett a meccs legjobb amerikai játékosa

Mint ismert, a belga válogatott 4–1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat a labdarúgó-világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcaddöntőjében. Az ESPN a meccs után értékelte játékosait, s a legjobb a piros lapos eltiltása alól utólag felmentett Folarin Balogun lett holtversenyben, bár ez ettől még nem segít az amerikaiakon.



Az ESPN értékelése az USA-kezdőjátékosokról:

Matt Freese: 2

Alex Freeman: 3

Chris Richards: 3

Tim Ream: 3

Antonee Robinson: 4

Weston McKennie: 4

Tyler Adams: 4

Sergino Dest: 3

Malik Tillman: 5

Christian Pulisic: 2

Folarin Balogun: 5