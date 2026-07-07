Nemzeti Sportrádió

Thibaut Courtois: Nem a meccs előtti történések döntöttek, mi voltunk a jobbak

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.07. 04:59
Thibaut Courtois magabiztosan védett (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, a belga válogatott 4–1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat a labdarúgó-világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcaddöntőjében. A piros lapos eltiltása alól Donald Trump amerikai elnök közbenjárása után utólag felmentett Folarin Balogun-dráma miatt eleve kapott egy plusz pikantériát a meccs, amire Thibaut Courtois is reagált. Jöjjenek a nyilatkozatok!

 

„Sok minden történt a meccs előtt, de ezek egyike sem játszott szerepet az eredmény alakulásában. Csak olvastam a híreket és nevettem rajtuk. Ma sokkal magabiztosabban éreztem magam, mint Szenegál ellen, csapatként pedig erősebbek voltunk, mint az Egyesült Államok. Egész egyszerűen ez döntött ma” – mondta Thibaut Courtois, Belgium sztárkapusa. 

Mauricio Pochettino, az Egyesült Államok szövetségi kapitánya: „Egyszerűen nem jöttünk meccsbe. Még amikor kiegyenlítettünk, akkor sem, egyből kaptuk a másodikat. Nehéz meccs volt. Gratulálok Belgiumnak, jobbak voltak ma. Nem keresek kifogásokat, nem játszottunk úgy, ahogyan tudtunk. Tanulnunk kell még, ez egy folyamat. Ez bizony nem a mi napunk volt...”  

Rudi Garcia, Belgium szövetségi kapitánya: „Hatalmas köszönet azoknak Belgiumban, aki az éjszaka közepén végignézte a meccset, támogatott minket. Minden drukkerünk boldog lehet, meg persze büszke a játékosokra. Megmutattuk ma, Belgium mennyire jó futballnemzet.” 

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Seattle-ben De Ketelaere duplázott az első félidőben, a másodikban aztán az USA védelme összehozott két újabb belga gólt, így nem is volt sok kérdés, hogy ki játszhat Spanyolország ellen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BELGIUM 1–4 (1–2) 
Seattle, Seattle Stadion. 66 925 néző. Vezette: Adham Mahadmeh (jordániai)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson (Arfsten, 90+2.) – Tillman, T. Adams (Pepi, 73.) – Dest (G. Reyna, a szünetben), McKennie, Pulisic (Berhalter, 59.) – Balogun (Wright, 90+2.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino. 
BELGIUM: Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin (Witsel, 89.), Onana (Vanaken, 21.) – Lukébakio (Doku, 67.), Tielemans, Trossard (Saelemaekers, 89.) – De Ketelaere (Lukaku, 67.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia. 
Gólszerző: Tillman (31.) ill. De Ketelaere (9., 32.), Vanaken (57.), Lukaku (90+3.)

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