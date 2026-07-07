Thibaut Courtois: Nem a meccs előtti történések döntöttek, mi voltunk a jobbak

„Sok minden történt a meccs előtt, de ezek egyike sem játszott szerepet az eredmény alakulásában. Csak olvastam a híreket és nevettem rajtuk. Ma sokkal magabiztosabban éreztem magam, mint Szenegál ellen, csapatként pedig erősebbek voltunk, mint az Egyesült Államok. Egész egyszerűen ez döntött ma” – mondta Thibaut Courtois, Belgium sztárkapusa.

Mauricio Pochettino, az Egyesült Államok szövetségi kapitánya: „Egyszerűen nem jöttünk meccsbe. Még amikor kiegyenlítettünk, akkor sem, egyből kaptuk a másodikat. Nehéz meccs volt. Gratulálok Belgiumnak, jobbak voltak ma. Nem keresek kifogásokat, nem játszottunk úgy, ahogyan tudtunk. Tanulnunk kell még, ez egy folyamat. Ez bizony nem a mi napunk volt...”

Rudi Garcia, Belgium szövetségi kapitánya: „Hatalmas köszönet azoknak Belgiumban, aki az éjszaka közepén végignézte a meccset, támogatott minket. Minden drukkerünk boldog lehet, meg persze büszke a játékosokra. Megmutattuk ma, Belgium mennyire jó futballnemzet.”