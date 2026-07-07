Thibaut Courtois: Nem a meccs előtti történések döntöttek, mi voltunk a jobbak
„Sok minden történt a meccs előtt, de ezek egyike sem játszott szerepet az eredmény alakulásában. Csak olvastam a híreket és nevettem rajtuk. Ma sokkal magabiztosabban éreztem magam, mint Szenegál ellen, csapatként pedig erősebbek voltunk, mint az Egyesült Államok. Egész egyszerűen ez döntött ma” – mondta Thibaut Courtois, Belgium sztárkapusa.
Mauricio Pochettino, az Egyesült Államok szövetségi kapitánya: „Egyszerűen nem jöttünk meccsbe. Még amikor kiegyenlítettünk, akkor sem, egyből kaptuk a másodikat. Nehéz meccs volt. Gratulálok Belgiumnak, jobbak voltak ma. Nem keresek kifogásokat, nem játszottunk úgy, ahogyan tudtunk. Tanulnunk kell még, ez egy folyamat. Ez bizony nem a mi napunk volt...”
Rudi Garcia, Belgium szövetségi kapitánya: „Hatalmas köszönet azoknak Belgiumban, aki az éjszaka közepén végignézte a meccset, támogatott minket. Minden drukkerünk boldog lehet, meg persze büszke a játékosokra. Megmutattuk ma, Belgium mennyire jó futballnemzet.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BELGIUM 1–4 (1–2)
Seattle, Seattle Stadion. 66 925 néző. Vezette: Adham Mahadmeh (jordániai)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson (Arfsten, 90+2.) – Tillman, T. Adams (Pepi, 73.) – Dest (G. Reyna, a szünetben), McKennie, Pulisic (Berhalter, 59.) – Balogun (Wright, 90+2.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino.
BELGIUM: Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin (Witsel, 89.), Onana (Vanaken, 21.) – Lukébakio (Doku, 67.), Tielemans, Trossard (Saelemaekers, 89.) – De Ketelaere (Lukaku, 67.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia.
Gólszerző: Tillman (31.) ill. De Ketelaere (9., 32.), Vanaken (57.), Lukaku (90+3.)