Zárás az I-csoportban: Norvégia–Franciaország 1–4, Szenegál–Irak 5–0

Franciaország 4–1-re legyőzte Norvégiát magyar idő szerint péntek este, ezzel megnyerte a labdarúgó-világbajnokság I-csoportját, míg Szenegál 5–0-ra kiütötte a hosszú ideig emberhátrányban játszó Irakot, és csoportharmadikként biztató pozícióban várhatja a többi csoport végjátékát.

Norvégia–Franciaország 1–4– élő, szöveges közvetítésünket itt találja! Szenegál–Irak 5–0 – élő, szöveges közvetítésünket itt találja! AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Franciaország 3 3 – – 10– 2 +8 9 2. Norvégia 3 2 – 1 8– 7 +1 6 3. Szenegál 3 1 – 2 8– 6 +2 3 4. Irak 3 – – 3 1–12 –11 0