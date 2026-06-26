Nemzeti Sportrádió

Zárás az I-csoportban: Norvégia–Franciaország 1–4, Szenegál–Irak 5–0

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 23:00
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Franciaország 4–1-re legyőzte Norvégiát magyar idő szerint péntek este, ezzel megnyerte a labdarúgó-világbajnokság I-csoportját, míg Szenegál 5–0-ra kiütötte a hosszú ideig emberhátrányban játszó Irakot, és csoportharmadikként biztató pozícióban várhatja a többi csoport végjátékát.

Norvégia–Franciaország 1–4– élő, szöveges közvetítésünket itt találja!

Szenegál–Irak 5–0 – élő, szöveges közvetítésünket itt találja!

AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Franciaország

3

3

10–  2

+8 

9   

2. Norvégia

3

2

1

8–  7

+1 

6   

3. Szenegál

3

1

2

8–  6

+2 

3   

4. Irak

3

3

1–12

–11

0   

 

 

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