Zárás az I-csoportban: Norvégia–Franciaország 1–4, Szenegál–Irak 5–0
Franciaország 4–1-re legyőzte Norvégiát magyar idő szerint péntek este, ezzel megnyerte a labdarúgó-világbajnokság I-csoportját, míg Szenegál 5–0-ra kiütötte a hosszú ideig emberhátrányban játszó Irakot, és csoportharmadikként biztató pozícióban várhatja a többi csoport végjátékát.
Norvégia–Franciaország 1–4– élő, szöveges közvetítésünket itt találja!
Szenegál–Irak 5–0 – élő, szöveges közvetítésünket itt találja!
|AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Franciaország
3
3
–
–
10– 2
+8
9
|2. Norvégia
3
2
–
1
8– 7
+1
6
|3. Szenegál
3
1
–
2
8– 6
+2
3
|4. Irak
3
–
–
3
1–12
–11
0
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