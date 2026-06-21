Nemzeti Sportrádió

Yamal: Nekem Neymar a példaképen, de Messi a legjobb

2026.06.21. 13:38
Fotó: Getty Images
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A szurkolók reménykednek benne, hogy a spanyol klasszisnak Szaúd-Arábia ellen nem csak 20 perc jut.
Foci vb 2026
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Lamine Yamal: Nem szeretném magamat Messihez vagy Mbappéhoz mérni

KEZDÉS: 18.00. A Marca közvélemény-kutatása alapján a szurkolók abban reménykednek, hogy az első mérkőzéssel ellentétben Nico Williams és Dani Olmo is kezdő lesz.

 

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