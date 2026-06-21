Nemzeti Sportrádió

Pelétől Mbappéig: emlékezetes vb-pillanatok június 21-ről

K. Zs.K. Zs.
2026.06.21. 14:03
Címkék
foci vb 2026 Diego Maradona vb-öröknaptár Michel Platani

Június 21. a labdarúgó-világbajnokságok történetének egyik legsűrűbb napja: Pelé harmadik vb-címe, Platini és Maradona utolsó válogatott góljai, Batistuta két különböző tornán szerzett mesterhármasai, Ronaldinho legendás szabadrúgása és Mbappé első vb-találata is ehhez a dátumhoz kötődik.

A vb-öröknaptár újabb fejezete felejthetetlen mérkőzéseket, rekordokat és ikonikus pillanatokat idéz fel a futballvilág legnagyobb színpadáról:

Minden más foci
2 órája

Vb-történelem: Maradona szenved, gólt lő, őrjöng, majd...

VB-ÖRÖKNAPTÁR. Batistuta: egy nap, két mesterhármas • Brazília legszebb vb-diadala.

 

foci vb 2026 Diego Maradona vb-öröknaptár Michel Platani
Legfrissebb hírek

Népszerű influenszer a japánok duplázó játékosának párja

Foci vb 2026
3 perce

Vb 2026: Dalíhoz és Michelangelóhoz hasonlította Yamalt a spanyol kapitány

Foci vb 2026
1 órája

A belga kapus szerint Irán motivációt merít a korlátozásokból

Foci vb 2026
1 órája

Folytathatja a vb-t a német játékvezető

Foci vb 2026
1 órája

Yamal: Nekem Neymar a példaképem, de Messi a legjobb

Foci vb 2026
1 órája

Vb-történelem: Maradona szenved, gólt lő, őrjöng, majd...

Minden más foci
2 órája

Thibaut Courtois: Minél több góllal meg kell verni Iránt!

Foci vb 2026
2 órája

Messi 26 méter magas szobrot kapott Argentínában – videó

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik