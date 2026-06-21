Pelétől Mbappéig: emlékezetes vb-pillanatok június 21-ről

Június 21. a labdarúgó-világbajnokságok történetének egyik legsűrűbb napja: Pelé harmadik vb-címe, Platini és Maradona utolsó válogatott góljai, Batistuta két különböző tornán szerzett mesterhármasai, Ronaldinho legendás szabadrúgása és Mbappé első vb-találata is ehhez a dátumhoz kötődik.

A vb-öröknaptár újabb fejezete felejthetetlen mérkőzéseket, rekordokat és ikonikus pillanatokat idéz fel a futballvilág legnagyobb színpadáról: