Népszerű influenszer a japánok duplázó játékosának párja

A Tunézia ellen duplázó japán válogatott támadó, Ueda Ajasze felesége a reklámmodellként ismert Jufu Nacuki.

A jelenleg Hollandiában élő, 28 éves influenszer több tízezer rajongót szólít meg bejegyzéseivel – a mostani meccs utáni posztja különösen népszerű lett.

Jufu Nacuki nemcsak modellként, hanem szépségápolási tartalmairól is ismert Japánban.

Ueda és felesége 2022-ben házasodtak össze, első gyermekük, egy kislány pedig idén áprilisban született meg.