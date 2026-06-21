Népszerű influenszer a japánok duplázó játékosának párja
A Tunézia ellen duplázó japán válogatott támadó, Ueda Ajasze felesége a reklámmodellként ismert Jufu Nacuki.
A jelenleg Hollandiában élő, 28 éves influenszer több tízezer rajongót szólít meg bejegyzéseivel – a mostani meccs utáni posztja különösen népszerű lett.
Jufu Nacuki nemcsak modellként, hanem szépségápolási tartalmairól is ismert Japánban.
Ueda és felesége 2022-ben házasodtak össze, első gyermekük, egy kislány pedig idén áprilisban született meg.
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