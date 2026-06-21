Nemzeti Sportrádió

Népszerű influenszer a japánok duplázó játékosának párja

R. D. P.R. D. P.
2026.06.21. 15:34
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foci vb 2026 japán labdarúgó-válogatott Ueda Ajasze

A Tunézia ellen duplázó japán válogatott támadó, Ueda Ajasze felesége a reklámmodellként ismert Jufu Nacuki. 

A jelenleg Hollandiában élő, 28 éves influenszer több tízezer rajongót szólít meg bejegyzéseivel – a mostani meccs utáni posztja különösen népszerű lett.

Jufu Nacuki nemcsak modellként, hanem szépségápolási tartalmairól is ismert Japánban.

Ueda és felesége 2022-ben házasodtak össze, első gyermekük, egy kislány pedig idén áprilisban született meg.

 

 

foci vb 2026 japán labdarúgó-válogatott Ueda Ajasze
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