Nemzeti Sportrádió

„Volt egy nagyon magas támadójuk" – Jordánia szövetségi kapitánya is kiemelte Benbualit

P. K.P. K.
2026.06.23. 10:04
Címkék
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Jordánia szövetségi kapitánya, Dzsamal Szellami is kiemelte, hgy Nadir Benbuali beállása döntően befolyásolta az algéria elleni mérkőzésüket, melyen az első félidőben 1–0-ra még vezettek, de végül 2–1-es vereséget szenvedtek. Mint ismert, az afrikaiak első gólját a győri csatár fejelte szöglketből.

„Általánosságban elmondható, hogy nagyszerű mecset játszottunk, és büszkének kell lennünk a teljesítményünkre, jobban játszottunk, mint az első meccsen. Az algériai csapat néhány cseréje változtatta meg a játékot. Volt egy nagyon magas támadójátékosuk – célzott Szellami a 190 centiméter magas győri Nadir Benbualira, aki a szünetben állt be csereként és egy szöglet utáni fejessel ő egyenlített a második félidőben. – Azt hiszem, a tapasztalatlanságunk az oka, hogy két szögletből is gólt tudott szerezni az ellenfél.” 

További nyilatkoizatok a meccsről:

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„Volt egy nagyon magas támadójuk…” – a jordániai kapitány Benbualiról

A koronaherceg is bement az öltözőbe az Algéria elleni 2–1-es vereség után.

 

 

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