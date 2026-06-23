„Volt egy nagyon magas támadójuk" – Jordánia szövetségi kapitánya is kiemelte Benbualit

Jordánia szövetségi kapitánya, Dzsamal Szellami is kiemelte, hgy Nadir Benbuali beállása döntően befolyásolta az algéria elleni mérkőzésüket, melyen az első félidőben 1–0-ra még vezettek, de végül 2–1-es vereséget szenvedtek. Mint ismert, az afrikaiak első gólját a győri csatár fejelte szöglketből.

„Általánosságban elmondható, hogy nagyszerű mecset játszottunk, és büszkének kell lennünk a teljesítményünkre, jobban játszottunk, mint az első meccsen. Az algériai csapat néhány cseréje változtatta meg a játékot. Volt egy nagyon magas támadójátékosuk – célzott Szellami a 190 centiméter magas győri Nadir Benbualira, aki a szünetben állt be csereként és egy szöglet utáni fejessel ő egyenlített a második félidőben. – Azt hiszem, a tapasztalatlanságunk az oka, hogy két szögletből is gólt tudott szerezni az ellenfél.”

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