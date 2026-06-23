Nemzeti Sportrádió

„Volt egy nagyon magas támadójuk…” – a jordániai kapitány Benbualiról

P. K.P. K.
2026.06.23. 09:37
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Anadolu via AFPBenbualival (12) meggyűlt a baja a jordániai védelemnek (Fotó: AFP)
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A Jordánia–Algéria (1–2) vb-meccs után az ázsiaiak szövetségi kapitánya, Dzsamal Szellami arról beszélt, hogy az ellenfél cserejátékosai megváltoztatták a meccs képét, és volt egy nagyon magas játékosuk, akivel nem tudtak mit kezdeni…

 

A labdarúgó-világbajnokságon a Jordánia elleni, 0–1-ről megfordított meccs után a győztes gólt szerző Amine Guiri nyilatkozott először az algériai csapatból.

 „Nem tudom, hogy a valódi arcunkat mutattuk-e, de jobb meccset játszottunk, mint Argentína ellen. Gólt kaptunk, de megvolt bennünk a mentális erő, és fokozatosan erősödünk. Ez a mérkőzés nagyon sokat fog jelenteni nekünk” – nyilatkozta a Marseille csatára, Amine Guiri, akinek a 82. percben szerzett góljával fordított Algéria Jordánia ellen. 

A jordániai válogatott kapusa, Jazid Abu Laila a könnyeivel küzdve állt a mikrofonok elé a lefújást követően.

„A kapott gólok nem a taktikai hibából vagy ilyesmiből következtek. Kézben tartottuk a meccset, de kihagytuk a helyzeteinket. A részletekre kell figyelnünk és vállalnunk kell a felelősséget” – fogalmazott a kapus a vereség után. Jordánia a 2–1-es vereséggel már biztosan búcsúzik a vb-től a csoportkör után. 

Jordánia szövetségi kapitánya, Dzsamal Szellami azonban védelmébe vette csapatát.

„Általánosságban elmondható, hogy nagyszerű mecset játszottunk, és büszkének kell lennünk a teljesítményünkre, jobban játszottunk, mint az első meccsen. Az algériai csapat néhány cseréje változtatta meg a játékot. Volt egy nagyon magas támadójátékosuk – célzott Szellami a 190 centiméter magas győri Nadir Benbualira, aki a szünetben állt be csereként és egy szöglet utáni fejessel ő egyenlített a második félidőben. – Azt hiszem, a tapasztalatlanságunk az oka, hogy két szögletből is gólt tudott szerezni az ellenfél.” 

Szellami hozzátette, hogy a meccs után Jordánia koronahercege, Husszein bin Abdullah is bement a csapat öltözőjébe és gratulált a játékosoknak, akik az utolsó fordulóban, az Argentína elleni vb-meccsen még nyomot hagyhatnak maguk után.

„Egy vereség mindig negatív érzéseket kelt az emberben, a játékosok érthetően nem voltak a legjobb lelkiállapotban, de a herceg szavai felfrissítették a lelküket. Az Argentína elleni mérkőzés egy lehetőség a számunkra, hogy jól teljesítsünk és méltó nyomot hagyjunk a jordániai futballról.”

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–2 (1–0)
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 371 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén) 
JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, al-Arab (O. al-Fahuri, 76.), Abu Dahab (Obaid, 90+1.) – Haddad, al-Rasdan, al-Rababdeh, Abu Taha (Abu Hasis, 85.) – al-Mardi, Olvan (Sararh, 90+1.) – Tamari (Azaizeh, 84.). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami
ALGÉRIA: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri (Hadzsam, 85.) – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez (Hadzs Mussza, 76.), Guiri (Belaid, 86.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)
Gólszerző: al-Rasdan (36.), ill. Benbuali (69.), Guiri (82.)

 

 

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