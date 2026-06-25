Vinícius Júnior duplázott; Marokkó négyet, Mexikó hármat vágott – a 14. játéknap 20 gólja egy helyen
Magyar idő szerint szerda este, csütörtök hajnalban hat mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 14. játéknapon három csoportban is lezárultak a küzdelmek. A hat meccsből ötön is legalább három gól esett, a Marokkó–Haiti találkozón már a félidőben négyig jutottak a felek. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója – íme!
BOSZNIA-HERCEGOVINA–KATAR 3–1
SVÁJC–KANADA 2–1
MAROKKÓ–HAITI 4–2
SKÓCIA–BRAZÍLIA 0–3
CSEHORSZÁG–MEXIKÓ 0–3
DÉL-AFRIKA–DÉL-KOREA 1–0
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