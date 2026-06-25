Vinícius Júnior duplázott; Marokkó négyet, Mexikó hármat vágott – a 14. játéknap 20 gólja egy helyen

Magyar idő szerint szerda este, csütörtök hajnalban hat mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 14. játéknapon három csoportban is lezárultak a küzdelmek. A hat meccsből ötön is legalább három gól esett, a Marokkó–Haiti találkozón már a félidőben négyig jutottak a felek. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója – íme!