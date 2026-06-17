Vigyázat, locsolók! Rendre bőrig áznak a pálya szélén a riporterek

Rendszeresen meglepi a labdarúgópályák szélén dolgozó médiamunkásokat és vendégeiket az automata öntözőrendszer. A locsolófejek a legváratlanabb pillanatokban bukkannak elő földből és permetezik tele vízzel nem csupán a gyepet, hanem mindazokat, akik az oldalvonal mellett társalognak.

A mérkőzések felvezetésekor, a szünetekben vagy a lefújást követően élőben adott beszélgetéseket teljesen véletlenszerű időpontban szakítja meg a „locsolószünet”, amelyet a televíziós társaságok egyelőre hiába próbálnak elkerülni, az öntözőrendszer kiszámíthatatlan működése miatt a riporterek és vendégeik is rendszeresen bőrig áznak.



