Nemzeti Sportrádió

Videó: így ünnepelte történelmi továbbjutását az öltözőben Dél-Afrika

B. A. P.B. A. P.
2026.06.25. 06:18
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Dél-Afrika csoportmásodikként továbbment (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 videó Dél-Afrika
Mint ismert, Dél-Afrika 1–0-ra megverte Dél-Koreát ezzel az A-csoport második helyét megszerezve továbbjutott a legjobb 32 közé. Az afrikai ország története során most először jutott az egyenes kiesés szakaszba a világbajnokságok történetében, ezt pedig a játékosok és a szurkolók is megünnepelték.

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