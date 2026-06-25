Videó: így ünnepelte történelmi továbbjutását az öltözőben Dél-Afrika

Mint ismert, Dél-Afrika 1–0-ra megverte Dél-Koreát ezzel az A-csoport második helyét megszerezve továbbjutott a legjobb 32 közé. Az afrikai ország története során most először jutott az egyenes kiesés szakaszba a világbajnokságok történetében, ezt pedig a játékosok és a szurkolók is megünnepelték.