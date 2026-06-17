Nemzeti Sportrádió

Videó: bombagóllal szerzett vezetést Ausztria, de aztán jöttek a jordánok...

CS. M.CS. M.
2026.06.17. 07:25
Fotó: Getty Images
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VIDEÓ foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Jordánia Ausztria gólok

 

Foci vb 2026
33 perce

Ausztria 36 év után nyert vb-meccset, de Jordánia is megszerezte történelme első gólját

Ralf Rangnick csapata megszenvedett, de a hajrában hozta a kötelezőt és nagy lépést tett a továbbjutás felé.

 

VIDEÓ foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Jordánia Ausztria gólok
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