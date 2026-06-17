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Videó: bombagóllal szerzett vezetést Ausztria, de aztán jöttek a jordánok...
CS. M.
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2026.06.17. 07:25
Fotó: Getty Images
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Címkék
VIDEÓ
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Jordánia
Ausztria
gólok
Foci vb 2026
33 perce
Ausztria 36 év után nyert vb-meccset, de Jordánia is megszerezte történelme első gólját
Ralf Rangnick csapata megszenvedett, de a hajrában hozta a kötelezőt és nagy lépést tett a továbbjutás felé.
VIDEÓ
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Jordánia
Ausztria
gólok
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