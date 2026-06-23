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Vezet a vb-újonc Jordánia a szünetben
CS. M.
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2026.06.23. 05:52
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Foci vb 2026
1 órája
Foci vb 2026: Jordánia–Algéria 1–1
Mindkét együttes vereséget szenvedett az első fordulóban.
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vb-hírfolyam
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