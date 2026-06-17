Nemzeti Sportrádió

Vége: a norvégok magabiztosan megverték Irakot

CS. M.CS. M.
2026.06.17. 02:08
Címkék
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Irak 40, Norvégia 28 év után játszott ismét világbajnokságon: utóbbi Erling Haaland duplájának is köszönhetően nyert 4–1-re.

 

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