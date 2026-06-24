Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: lágyéksérülés miatt nem edzett a németek balbekkje

2026.06.24. 21:31
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Nathaniel Brown játékát aligha kockáztatja Ecuador ellen Julian Nagelsmann (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Nathaniel Brown E-csoport Németország
Valószínűleg nem léphet pályára Nathaniel Brown, a német válogatott balhátvédje csapata utolsó, Ecuador elleni világbajnoki csoportmérkőzésén, mert lágyéksérüléssel bajlódik.

Lágyéksérülés miatt Nathaniel Brown kihagyta a labdarúgó-világbajnokság utolsó csoportkörére készülő német válogatott szerdai edzését. Az Eintracht Frankfurt balhátvédje fájdalmakra panaszkodott, ezért társaitól külön próbált meg tréningezni. Német sajtóértesülés szerint minden bizonnyal kihagyja az Ecuador elleni, csütörtöki találkozót East Rutherfordban. Helyettese David Raum, az RB Leipzig védője lesz.

Brown kiemelkedő teljesítményt nyújtott kezdőként a Curacao (7–1) és az Elefántcsontpart (2–1) elleni vb-meccseken. A németek már biztos csoportelsőként a 32 közé jutottak.

 

foci vb 2026 Nathaniel Brown E-csoport Németország
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