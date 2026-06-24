Vb 2026: lágyéksérülés miatt nem edzett a németek balbekkje

Lágyéksérülés miatt Nathaniel Brown kihagyta a labdarúgó-világbajnokság utolsó csoportkörére készülő német válogatott szerdai edzését. Az Eintracht Frankfurt balhátvédje fájdalmakra panaszkodott, ezért társaitól külön próbált meg tréningezni. Német sajtóértesülés szerint minden bizonnyal kihagyja az Ecuador elleni, csütörtöki találkozót East Rutherfordban. Helyettese David Raum, az RB Leipzig védője lesz.

Brown kiemelkedő teljesítményt nyújtott kezdőként a Curacao (7–1) és az Elefántcsontpart (2–1) elleni vb-meccseken. A németek már biztos csoportelsőként a 32 közé jutottak.