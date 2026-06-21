Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: erről a Coldplay-koncertes lebukás juthatott eszébe mindenkinek – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.21. 11:10
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Alaptalan a párhuzam a két pár között
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foci vb 2026 svéd labdarúgó-válogatott félreértés Herman Dyberg
Egy ártatlan stadionpillanatból lett felkapott internetes botrány, miután a közösségi médiában tévesen hűtlenségi jelenetként azonosítottak egy svéd szurkolópárt a labdarúgó-világbajnokság egyik mérkőzésén Houstonban – számolt be róla az Aftonbladet.

A történet főszereplője a svéd élvonalbeli kézilabdázó, Herman Dyberg volt, akit a lelátón barátnőjével, Caroline Ankerrel együtt kaptak le a kamerák.

A vetítés pillanatában Dyberg „távolságtartó üzemmódba” kapcsolt, elsőre úgy tűnhetett, hogy nem akart lebukni a hölggyel – ebből lett a félreértés, elsősorban a Troll Football nevű X-oldalnak betudhatóan,  amelynek csaknem ötmillió követője van. Bejegyzésükben a jelenetet a híres Coldplay-koncertes lebukáshoz hasonlították.

A felvétel azonban teljesen ártatlan pillanatot mutatott: Dyberg éppen a svéd válogatott játékos, Anthony Elanga egyik támadását – egy beadási kísérletet – készült megtapsolni, amikor elengedte barátnője kezét.

„Nem gondoltam arra, hogy rajtunk van a kamera. Az operatőr folyamatosan járt-kelt. Tapsolni kezdtem, ezért engedtem el Caroline kezét. Ennyi történt” – mondta az Aftonbladetnek Dyberg a Hollandia–Svédország összecsapást követően.

Ezzel a kínos jelenettel hozták párhuzamba a svéd párról készült felvételt

A játékos azt is elárulta, hogy csak később szembesült a félreértéssel, amikor telefonja megtelt üzenetekkel: „A telefonom tele volt üzenetekkel a barátaimtól. Elég durva volt.”

Dyberg barátnője is humorral kezelte a kialakult helyzetet, a pár nem tulajdonít különösebb jelentőséget az online félreértésnek.

Foci vb 2026
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Brobbey és Gakpo dupláival Hollandia „lenullázta” a svédeket

Brian Brobbey az első, Cody Gakpo a második félidő elején duplázott, a Tunéziát kiütő, ám ezúttal tíz percet leszámítva halovány svédektől Elanga szépített, majd a végén Summerville is betalált.

 

foci vb 2026 svéd labdarúgó-válogatott félreértés Herman Dyberg
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