Vb 2026: erről a Coldplay-koncertes lebukás juthatott eszébe mindenkinek – videó

A történet főszereplője a svéd élvonalbeli kézilabdázó, Herman Dyberg volt, akit a lelátón barátnőjével, Caroline Ankerrel együtt kaptak le a kamerák.

A vetítés pillanatában Dyberg „távolságtartó üzemmódba” kapcsolt, elsőre úgy tűnhetett, hogy nem akart lebukni a hölggyel – ebből lett a félreértés, elsősorban a Troll Football nevű X-oldalnak betudhatóan, amelynek csaknem ötmillió követője van. Bejegyzésükben a jelenetet a híres Coldplay-koncertes lebukáshoz hasonlították.

Swedish version of the Coldplay concert

pic.twitter.com/6bnoI5h2n2 — Troll Football (@TrollFootball) June 20, 2026

A felvétel azonban teljesen ártatlan pillanatot mutatott: Dyberg éppen a svéd válogatott játékos, Anthony Elanga egyik támadását – egy beadási kísérletet – készült megtapsolni, amikor elengedte barátnője kezét.

„Nem gondoltam arra, hogy rajtunk van a kamera. Az operatőr folyamatosan járt-kelt. Tapsolni kezdtem, ezért engedtem el Caroline kezét. Ennyi történt” – mondta az Aftonbladetnek Dyberg a Hollandia–Svédország összecsapást követően.

Ezzel a kínos jelenettel hozták párhuzamba a svéd párról készült felvételt

A játékos azt is elárulta, hogy csak később szembesült a félreértéssel, amikor telefonja megtelt üzenetekkel: „A telefonom tele volt üzenetekkel a barátaimtól. Elég durva volt.”

Dyberg barátnője is humorral kezelte a kialakult helyzetet, a pár nem tulajdonít különösebb jelentőséget az online félreértésnek.