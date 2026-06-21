Vb 2026: erről a Coldplay-koncertes lebukás juthatott eszébe mindenkinek – videó
A történet főszereplője a svéd élvonalbeli kézilabdázó, Herman Dyberg volt, akit a lelátón barátnőjével, Caroline Ankerrel együtt kaptak le a kamerák.
A vetítés pillanatában Dyberg „távolságtartó üzemmódba” kapcsolt, elsőre úgy tűnhetett, hogy nem akart lebukni a hölggyel – ebből lett a félreértés, elsősorban a Troll Football nevű X-oldalnak betudhatóan, amelynek csaknem ötmillió követője van. Bejegyzésükben a jelenetet a híres Coldplay-koncertes lebukáshoz hasonlították.
A felvétel azonban teljesen ártatlan pillanatot mutatott: Dyberg éppen a svéd válogatott játékos, Anthony Elanga egyik támadását – egy beadási kísérletet – készült megtapsolni, amikor elengedte barátnője kezét.
„Nem gondoltam arra, hogy rajtunk van a kamera. Az operatőr folyamatosan járt-kelt. Tapsolni kezdtem, ezért engedtem el Caroline kezét. Ennyi történt” – mondta az Aftonbladetnek Dyberg a Hollandia–Svédország összecsapást követően.
A játékos azt is elárulta, hogy csak később szembesült a félreértéssel, amikor telefonja megtelt üzenetekkel: „A telefonom tele volt üzenetekkel a barátaimtól. Elég durva volt.”
Dyberg barátnője is humorral kezelte a kialakult helyzetet, a pár nem tulajdonít különösebb jelentőséget az online félreértésnek.