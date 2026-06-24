Vb-2026: Jude Bellingham szerint „nincs dráma” az angoloknál

A L-csoport első fordulójában a horvátokat 4–2-re legyőző szigetországi gárda az afrikaiak ellen hiába futballozott mezőnyfölényben, az meddőnek bizonyult, s az utolsó tíz percig igazán nagy gólhelyzetet sem tudott kialakítani. A hajrában ugyan Nico O’Reillynak volt egy felső léce, ami után Harry Kane ordító gólhelyzetben a kaput sem találta el, végül maradt a 0–0-s eredmény.

„Elég frusztráló volt az összecsapás, úgy tűnik, a második meccseken továbbra sem megy” – mondta a találkozó után Jude Bellingham arra utalva, hogy nagy tornákon sorozatban negyedik alkalommal ikszeltek le második csoportmérkőzésükön az angolok, ezek közül ráadásul három gól nélkül zárult.

„Minden tornán, amin eddig ott voltam, ugyanez volt a helyzet: jól kezdtünk és nyertünk, majd frusztráltak lettünk attól, ahogy az ellenfelünk védekezik. Ebből a szempontból jár a ghánaiaknak az elismerés, amit szerettek volna, azt elérték, nem tudtuk megtörni őket, de van ilyen. Fontos, hogy se mi ne legyünk, se ti ne legyetek negatívak” – mondta angol újságíróknak a Real Madrid támadója.

Bellingham hozzátette, kielemzik majd az összecsapást és Panama ellen jobban fognak teljesíteni.

„Ne aggódjatok, ne stresszeljetek, nincs dráma. Mindenki maradjon pozitív, továbbra is legyen jó az atmoszféra” – javasolta az angol játékos, aki szerint egyáltalán nem jelenti a világ végét, hogy „csak” négy pontjuk van.

Thomas Tuchelt, az angolok német szövetségi kapitányát meglepte a ghánaiak 4–5–1-es felállása, illetve kiemelte, az egyik leginkább fizikális mérkőzés volt az afrikaiak elleni, amit eddig látott a tornán.

„Nagy elszántsággal és fegyelmezetten védekeztek. Nehéz volt megtalálni az üres területeket, amikor meg lett volna egy kevés esélyünk, nem volt szerencsénk” – tette hozzá a tréner.

A ghánaiakat irányító portugál Carlos Queiroz szerint együttesének a 78. percben büntetőt kellett volna kapnia, amikor Ezri Konsa hátulról szerelte – meglátása szerint szabálytalanul – Prince Adut.

„Egyértelmű tizenegyes volt, ha nem piros lap. Nincsenek efelől kétségeink” – mondta a veterán, 73 esztendős tréner.

„Azt gondolom, mindent megtettünk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Megvolt a szövetségi kapitányunk terve, mi pedig ezt követtük” – tette hozzá Kwasi Sibo, a ghánai válogatott középpályása.

Az utolsó kör előtt mindkét csapat négy ponttal áll, eggyel megelőzve a legutóbb bronzérmes horvátokat. Az utolsó körben az angolok Panamával, míg az afrikaiak Horvátországgal találkoznak szombaton.