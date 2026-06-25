Vb 2026: hivatalosan 13, „valójában” már 27 válogatott továbbjutott – mutatjuk a lehetséges párharcokat

Hivatalosan eddig 13 csapat jutott be a legjobb 32 közé, ám ennél jóval nagyobb a „valódi” szám. A Football Meets Data 50 000 szimulációjából az összes, tehát ötvenezer alkalommal továbbjutott az alábbi 20 csapat, de jól látható, hogy összesen 27-en vannak közülük, akiknek 90 százaléknál is nagyobb az esélyük a továbblépésre. Persze, olyan meglepetések még történhetnek, hogy Belgium kikap Új-Zélandtól, így kiesik, de erre statisztikailag kevés az esély.

20 teams qualify for Round of 32 in all 50,000/50,000 of our simulations.



But only 13 have mathematically confirmed it:



✅ 🇲🇽 Mexico

✅ 🇿🇦 South Africa

✅ 🇨🇭 Switzerland

✅ 🇨🇦 Canada

✅ 🇧🇦 BiH

✅ 🇧🇷 Brazil

✅ 🇲🇦 Morocco

✅ 🇺🇸 United States

✅ 🇩🇪 Germany

✅ 🇫🇷 France

✅ 🇳🇴… pic.twitter.com/UJsWE2jeEC — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 25, 2026

Jelenleg így néz ki az egyenes kieséses szakasz táblája. Az már biztos, hogy vasárnap este 21 órától Kanada–Dél-Afrika meccset rendeznek, de az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina összecsapásra is több, mint 99 százalék az esély.

🇿🇦 South Africa v Canada 🇨🇦 is the first confirmed pair in R32!



Group A replaced Group C in projected bracket, which created a shift in the pairings.



🇰🇷 South Korea now to face G1 (proj. 🇪🇬 Egypt), which made I3 (proj. 🇸🇳 Senegal) switch to the other side to face 🇲🇽 Mexico!



👉… pic.twitter.com/gugAZaQOxK — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 25, 2026

Ami a csoportharmadikokat illeti, a nyolcból: Bosznia-Hercegovina már továbbment a B-csoportból, de ez szinte biztosnak vehető Ghána/Horvátország (L-csoport), Svédország/Japán (F-csoport) és Dél-Korea (A-csoport) esetében is, több, mint 95 százalék az esély. Így gyakorlatiag még négy hely kiadó, amelyen egyikére jó eséllyel odaér az Ausztrália/Paraguay (D-csoport), Algéria/Ausztria (J-csoport) és a Szenegál/Irak (I-csoport) egyike, míg Kongó egy Üzbegisztán elleni sikerrel futhat be a továbbjutó csoportharmadikok közé (K-csoport). Persze, ezekből a válogatottakból még eshet ki csapat bőven, ha például Irán olyan eredményt ér el Egyiptom ellen, vagy éppen Ecuador meggyőzően veri Németországot, de még Skóciának is van miben reménykednie 3 ponttal, s mínusz hármas gólkülönbséggel – 41% esély van Steve Clarke csapatának továbbjutására...