Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: hivatalosan 13, „valójában” már 27 válogatott továbbjutott – mutatjuk a lehetséges párharcokat

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.25. 07:46
Folarin Balogunék úgy tűnik, a bosnyákokkal játszanak a legjobb 32 között (Fotó: Getty Images)
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Három kvartettben is véget ért a csoportkör a 2026-os, észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon magyar idő szerint csütörtök hajnalban. Már csak 3 nap maradt hátra a csoportkörből, s egyre tisztább a kép, mutatjuk a Football Meets Data összeállításait.

  

Hivatalosan eddig 13 csapat jutott be a legjobb 32 közé, ám ennél jóval nagyobb a „valódi” szám. A Football Meets Data 50 000 szimulációjából az összes, tehát ötvenezer alkalommal továbbjutott az alábbi 20 csapat, de jól látható, hogy összesen 27-en vannak közülük, akiknek 90 százaléknál is nagyobb az esélyük a továbblépésre. Persze, olyan meglepetések még történhetnek, hogy Belgium kikap Új-Zélandtól, így kiesik, de erre statisztikailag kevés az esély.

Jelenleg így néz ki az egyenes kieséses szakasz táblája. Az már biztos, hogy vasárnap este 21 órától Kanada–Dél-Afrika meccset rendeznek, de az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina összecsapásra is több, mint 99 százalék az esély. 

Ami a csoportharmadikokat illeti, a nyolcból: Bosznia-Hercegovina már továbbment a B-csoportból, de ez szinte biztosnak vehető Ghána/Horvátország (L-csoport), Svédország/Japán (F-csoport) és Dél-Korea (A-csoport) esetében is, több, mint 95 százalék az esély. Így gyakorlatiag még négy hely kiadó, amelyen egyikére jó eséllyel odaér az Ausztrália/Paraguay (D-csoport), Algéria/Ausztria (J-csoport) és a Szenegál/Irak (I-csoport) egyike, míg Kongó egy Üzbegisztán elleni sikerrel futhat be a továbbjutó csoportharmadikok közé (K-csoport). Persze, ezekből a válogatottakból még eshet ki csapat bőven, ha például Irán olyan eredményt ér el Egyiptom ellen, vagy éppen Ecuador meggyőzően veri Németországot, de még Skóciának is van miben reménykednie 3 ponttal, s mínusz hármas gólkülönbséggel – 41% esély van Steve Clarke csapatának továbbjutására... 

 

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