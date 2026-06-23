Üzbegisztán ellen érhet véget a Cristiano Ronaldo-korszak

Hamar vízválasztóhoz érkezett a portugál válogatott, amely a pocsékul sikeredett nyitómérkőzést követően nem egyszerűen győzelmi kényszerben vág neki az üzbégek elleni második fordulós találkozónak, de elképzelhető, hogy egy új korszakba is kénytelen lesz átlépni. Természetesen a Cristiano Ronaldo utáni éráról van szó, a 41 éves csapatkapitánnyal ugyanis az ibériaiak még a halovány szintet sem ütötték meg a Kongói DK-val szemben, és nagyon úgy fest, hogy a két évtized alatt felépített bizalmi tőke teljesen elfogyott a támadó mögül.

Jóllehet, a szurkolók továbbra is kiállnak Ronaldo mellett, az első csoportmérkőzést követően ugyanis elárasztották a csapattársak felületeit a kritikus, nem egyszer gyalázkodó, fenyegető megjegyzések, melyek szerint szándékosan nem vonják be a játékba a támadót, azzal a céllal, hogy kigolyózzák, ami viszont önmagában feszültséget szított a válogatott körül. Ugyanakkor, a mérvadó elemzők és a sportsajtó képviselői soha korábban nem látott módon szorgalmazták, hogy Ronaldo kerüljön ki a kezdőcsapatból, Roberto Martínez szövetségi kapitány pedig álljon végre a sarkára, mert az egyébként minden idők legtehetségesebbnek tartott portugál generációját tékozolja el, ha mindent a veterán aranylabdás érdekei alá rendel.

Nem igazságos persze mindent Ronaldo nyakába varrni, de tény, hogy előretolt ékként nem jutott el egyetlen kaput eltaláló befejezésig sem, a szoros emberfogásos védekezésből képtelen volt kibújni, és még a védőket sem tudta elvonni a kapu előtti területről, hogy más kerülhessen helyzetbe. Így pedig a csoportkör első fordulójának huszonnégy meccsét figyelembe véve hiába rendelkezett Portugália a legmagasabb labdabirtoklási aránnyal (75 százalék), hiába adta a második legtöbb passzt (783), a kapura lövések (hét), illetve a kaput eltaláló kísérletek (egy) számát tekintve a sereghajtók között kullogott, ráadásul a kongóiak helyenként kifejezetten veszélyes kontrái tovább rontottak az összképen.

Ronaldo már az előző vb-n is kikerült a kezdőből, amikor Portugália 6–1-gyel kiütötte Svájcot a nyolcaddöntőben, majd amikor a negyeddöntőben kikapott 1–0-ra Marokkótól. Onnan még volt visszaút számára, de ha a válogatott ezúttal ismét nyerne nélküle, bajosan tudná visszaverekedni magát a kezdőbe. Kérdés persze, hogy Martínez végül meg meri-e lépni a nyilvánvalót, és ha igen, ki játszhat Ronaldo helyén, illetve, hogy milyen átrendeződést jelent csapatszinten a hiánya. Jelen állás szerint az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy az üzbégek ellen Goncalo Ramos lehet a befejező csatár, a széleken Pedro Netót (bal oldal) Joao Félix, Bernardo Silvát (jobb) pedig Francisco Conceicao válthatja, és a Kongó ellen leginkább 4–2–3–1-es felállás helyett klasszikus 4–3–3-ra állhat vissza Portugália.

„A gólszerzés terén nincs Ronaldóhoz fogható játékos, de nem érezzük kötelességnek vagy szükségszerűnek, hogy mindenáron őt játsszuk meg. A saját nevemben mondom, hogy én annak passzolok, aki a legjobb helyzetben van – fogalmazott az Üzbegisztán elleni meccset felvezető sajtótájékoztatón Conceicao, aki szerint Portugália nem botolhat meg többet. – Egy világbajnokságon minimálisra kell csökkenteni a hibákat. Nyilvánvaló, hogy az első meccs után most nagyon harapunk, nyernünk kell, és igazolnunk kell, hogy a legjobbak között tartanak számon minket.”

Az egyértelmű feszültségek ellenére a portugál válogatott kifejezetten jó hangulatban edzett Houstonban a találkozót megelőzően. Roberto Martínez egyedül Tomás Araújóval nem számolhatott – a Benfica hátvédje kilencven percet játszott Kongó ellen, de kisebb húzódással fejezte be a meccset –, így könnyen előfordulhat, hogy mindkét középső védőjét lecseréli a második csoportmérkőzésre: Araújo mellet Renato Veiga játszott, de nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, ezért a sérüléséből felépülő Rúben Dias mellett Goncalo Inácio szállhat be a védelem tengelyébe.

Luis Díaz és James Rodríguez önfeláldozó játéka lehet a siker kulcsa

James Rodríguez és Luis Díaz, Kolumbia két kulcsembere (Fotó: AFP)

Újabb győzelmével már két kör után a legjobb harminckettő között érezhetné magát Kolumbia. Ugyanakkor a futbolred.com oldal arra figyelmeztet: a Kongói DK nagyon megnehezítette Portugália dolgát, és ugyanerre a szervezett, szívós védekezésre számíthat Néstor Lorenzo szövetségi kapitány együttese. A szakmai elemzés alapján egyértelműen bizakodnak az első körben Üzbegisztánt 3–1-re felülmúló sárga mezesek. Az analízis lényege, hogy bár a center, Luis Suárez nem szerzett gólt és gólpasszt sem adott, a csatárposzton mutatott teljesítménye nélkülözhetetlen volt a győzelem kivívásában.

„A mozgásával folyamatosan lekötötte az üzbég védelem figyelmét, az akciók kibontakozását jól felismerve teret nyitott a lendületből érkező Daniel Munoz, James Rodríguez, Jefferson Lerma és főleg Luis Díaz előtt – nagyon megkönnyítette a társak dolgát. Nem véletlen, hogy nyolcvan percet a pályán töltött, mert a kapitány jól látta, milyen jelentős a szerepe a támadásokban – ez is azt jelzi, hiába vagy legelöl, hiába vagy te a középcsatár, szerzett gól nélkül is lehet kiemelkedően teljesíteni” – írja elemzésében a futbolred.com.

A futballoldal szerint ennek is tulajdonítható, hogy 15 kapura lövési kísérlete volt Kolumbiának – működött a taktikai elképzelés. És tovább folytatva a gondolatsort: ugyanerre, a zárt védekezést megbontó, folyamatos mozgásra Kongó ellen is hatalmas szüksége lesz a csapatnak.

„Egységes csapatjátékra lesz szükségünk, hogy megnyerjük a mérkőzést – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az argentin Néstor Lorenzo, Kolumbia szövetségi kapitánya. – Mindenki tudja, hogy James Rodríguez vagy Luis Díaz mekkora sztár, de itt, a közösségen belül érezni, milyen kiváló csapatemberek. Az egyéni sikerek talán a klubjukban fontosak, itt kizárólag Kolumbia sikere érdekli őket, szemrebbenés nélkül vállalják a rájuk kiosztott feladatot: a kollektíva tagjaiként tekintenek magukra, nem kérnek kivételezést. Az nyilvánvaló, hogy a csapatjátékot úgy tervezzük, hogy ők kerüljenek helyzetbe, a döntő pillanatokban náluk legyen a labda, de ugyanannyit futnak, védekeznek, ha kell, mint mindenki más. Az egész csapatot feldobja az önfeláldozó mentalitásuk.”

Az El Tiempo napilap biztató előjelnek veszi, hogy nemzeti csapatuk 1998-ban, Franciaországban Tunézia (1–0), 2014-ben Brazíliában Elefántcsontpart (2–1), négy évvel később Oroszországban Szenegál (1–0) ellen tudott győzni, tudja tehát, hogyan lehet afrikai csapatot legyűrni – igaz, fájdalmas emlék az 1990-es, Kamerun elleni nápolyi nyolcaddöntő, ahol Roger Milla (aki elvette a labdát a térfél közepén cselezgető kapustól, René Higuitától, és az üres kapuba lőtt) duplájával 2–1-re kikaptak a kolumbiaiak.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

K-CSOPORT

19.00: Portugália–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda, 4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1. Kolumbia 1 1 – – 3–1 +2 3 2. Portugália 1 – 1 – 1–1 0 1 2. Kongói DK 1 – 1 – 1–1 0 1 4. Üzbegisztán 1 – – 1 1–3 –2 0 A K-CSOPORT ÁLLÁSA

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Otkir Yusupov (Navbahor), 12 Abduvohid Nematov (Nasaf), 16 Botirali Ergashev (Neftci)

Védők: 5 Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), 4 Farrux Sayfiyev (Neftci), 3 Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), 13 Sherzod Nasrullayev (Nasaf), 15 Umar Eshmurodov (Nasaf), 2 Abduqodir Khusanov (Manchester City – Anglia), 18 Abdulla Abdullayev (Dibba – Arab Emírségek), 24 Behruz Karimov (Surkhon), 26 Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand), 25 Avazbek Olmasaliyev (AGMK)

Középpályások: 7 Otabek Shukurov (Banijasz – Arab Emírségek), 10 Jaloliddin Masharipov (Eszteglal – Irán), 9 Odiljon Hamrobekov (Traktor SC – Irán), 11 Oston Orunov (Perszepolisz – Irán), 8 Jamshid Iskanderov (Neftci), 17 Dostonbek Hamdamov (Pakhtakor), 22 Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir – Törökország), 6 Akmal Mozgovoy (Pahtakor), 19 Azizjon Ganiyev (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 23 Sherzod Esanov (Bukhara)

Támadók: 14 Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir – Törökország), 21 Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), 20 Azizbek Amonov (Bukhara)

Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)

Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)