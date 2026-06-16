Nemzeti Sportrádió

Új-zélandi haka és az iráni zászlók küzdelme a lelátón – galéria

V. J.V. J.
2026.06.16. 05:37
Címkék
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A maori kultúrából eredő harci tánc és az irán jövőjéért zajló küzdelem is megelevenedett a lelátón, miközben a pályán is zajlottak az események a labdarúgó-világbajnokság Irán–Új-Zéland meccsén. Tekintse meg képösszeállításunkat!

A nézőtéren különös egyvelegnek lehettünk tanúi: az Iráni Iszlám Köztársaság hivatalos zászlaja mellett jó pár helyen feltűnt az iszlám forradalom előtti időszak „oroszlános-napos” zászlaja, de láthattunk egymás közvetlen közelében izraeli és palesztin lobogót is. 

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fotó 2026.06.16.

Labdarúgó-világbajnokság, 1. forduló, G-csoport: Irán–Új-Zéland (Fotó: Getty Images)

 

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