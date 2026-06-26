Tchouaméni: Az a küldetésünk, hogy Franciaországot és Didier-t büszkévé tegyük

Aurélien Tchouaméni, a franciák és a Real Madrid középpályása a fontos meccset családi gyász miatt kihagyó szövetségi kapitány hiányáról úgy fogalmazott, hogy az „korántsem normális”.

„Az a küldetésünk, hogy Franciaországot és Didier-t büszkévé tegyük!” – mondta a futballista.

Az Egyesült Államokba várhatóan szombaton visszatérő szövetségi kapitányt segítője, Guy Stéphan helyettesíti majd a csoport utolsó meccsén. „Sokat beszélünk egymással telefonon. Mindenről azonnal tájékoztatást kap, és ez így marad a kezdőrúgásig” – nyilatkozta Stéphan, aki már 14 éve, azaz a kezdetektől tagja Deschamps szakmai stábjának. Hozzátette: a temetés miatt a meccsnapon korlátozottabb a kommunikációjuk a szövetségi kapitánnyal, aki a vb után – bármi is legyen a torna kimenetele – távozik posztjáról.

A franciák és a norvégok két forduló után egyaránt hat ponttal állnak, és már biztos továbbjutóként találkoznak egymással Bostonban, előbbieknek azonban eggyel jobb gólkülönbségük miatt a döntetlen is elég ahhoz, hogy az I-csoport első helyén jussanak tovább. Ebben az esetben kedden a D-, F- vagy G csoport harmadik helyezettjével találkoznak New Yorkban. Ugyanaznap a négyes második helyén továbbjutó válogatott majd Dallasban mérkőzik meg Elefántcsontparttal.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti