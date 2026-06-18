Nemzeti Sportrádió

Tanév közben szünnapot kapnak a diákok a guadalajarai meccs miatt

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikó
2026.06.18. 12:03
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Jalisco állam kormánya bejelentette, hogy június 18-án szünetel a tanítás az összes oktatási intézményben a Mexikó–Dél-Korea világbajnoki csoportmérkőzés miatt, amelynek Guadalajara ad otthont. Pablo Lemus kormányzó szerint a döntés célja, hogy megkönnyítsék a közlekedést, illetve lehetővé tegyék, hogy a diákok és tanárok is részesei lehessenek a világbajnoki hangulatnak.

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Az Atlas FC vezető elemzője szerint a mexikói klubok rendkívül gazdagok, a játékosok nagyon jó fizetést kapnak, ezért a legjobbak hosszú időn át maradnak az országban.

A rendelkezés ugyanakkor kizárólag az oktatást érinti, a közigazgatási hivatalok és az állami szolgáltatások változatlanul működnek. Nem ez az első hasonló intézkedés a torna során: a nyitó mérkőzés napján Mexikóvárosban és Jaliscóban is felfüggesztették a tanítást, hogy enyhítsék a várható forgalmi terhelést – azt már mi tesszük hozzá, hogy a főváros közlekedése a találkozó napján teljesen megbénult, ezért belegondolni is rossz, mi lett volna, ha nem hoznak ilyen intézkedést.

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