Tanév közben szünnapot kapnak a diákok a guadalajarai meccs miatt
Jalisco állam kormánya bejelentette, hogy június 18-án szünetel a tanítás az összes oktatási intézményben a Mexikó–Dél-Korea világbajnoki csoportmérkőzés miatt, amelynek Guadalajara ad otthont. Pablo Lemus kormányzó szerint a döntés célja, hogy megkönnyítsék a közlekedést, illetve lehetővé tegyék, hogy a diákok és tanárok is részesei lehessenek a világbajnoki hangulatnak.
A rendelkezés ugyanakkor kizárólag az oktatást érinti, a közigazgatási hivatalok és az állami szolgáltatások változatlanul működnek. Nem ez az első hasonló intézkedés a torna során: a nyitó mérkőzés napján Mexikóvárosban és Jaliscóban is felfüggesztették a tanítást, hogy enyhítsék a várható forgalmi terhelést – azt már mi tesszük hozzá, hogy a főváros közlekedése a találkozó napján teljesen megbénult, ezért belegondolni is rossz, mi lett volna, ha nem hoznak ilyen intézkedést.