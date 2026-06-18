Tanév közben szünnapot kapnak a diákok a guadalajarai meccs miatt

A rendelkezés ugyanakkor kizárólag az oktatást érinti, a közigazgatási hivatalok és az állami szolgáltatások változatlanul működnek. Nem ez az első hasonló intézkedés a torna során: a nyitó mérkőzés napján Mexikóvárosban és Jaliscóban is felfüggesztették a tanítást, hogy enyhítsék a várható forgalmi terhelést – azt már mi tesszük hozzá, hogy a főváros közlekedése a találkozó napján teljesen megbénult, ezért belegondolni is rossz, mi lett volna, ha nem hoznak ilyen intézkedést.