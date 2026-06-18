Támadó csapattal kezdenek a csehek Dél-Afrika ellen – íme, a kezdőcsapatok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

CSEHORSZÁG–DÉL-AFRIKA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Penso (amerikai)

CSEHORSZÁG: Kovár – Holes, Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv, Sojka – Hlozek, Darida – Schick. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

A kispadon: Stanek, Hornícek (kapusok), Zima, Chaloupek, Zeleny, Doudéra, Soucek, Sochurek, Visinsky, Provod, Kuchta, Chytil, Sulc, Chory

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena – Appollis, J. Adams, Maseko – Rayners. Szövetségi kapitány: Hugo Broos

A kispadon: Chaine, Goss (kapusok), Matuludi, Ndamane, Kabini, Sibisi, Makhanya, Cross, Moremi, Mofokeng, Sebelebele, Foster, Makgopa

A CSEH VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Lukás Hornícek (Sporting Braga – Portugália), 1 Matej Kovár (PSV – Hollandia), 16 Jindrich Stanek (Slavia Praha)

Védők: 6 Stepán Chaloupek (Slavia Praha), 5 Vladimír Coufal (Hoffenheim – Németország), 21 David Doudera (Slavia Praha), 3 Tomás Holes (Slavia Praha), 4 Robin Hranác (Hoffenheim – Németország), 14 David Jurásek (Slavia Praha), 7 Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 20 Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), 2 David Zima (Slavia Praha)

Középpályások: 12 Lukás Cerv (Viktoria Plzen), 8 Vladimír Darida (Hradec Králové), 17 Lukás Provod (Slavia Praha), 18 Michal Sadílek (Slavia Praha), 25 Hugo Sochurek (Sparta Praha), 24 Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), 22 Tomás Soucek (West Ham United – Anglia), 15 Pavel Sulc (Olympique Lyon – Franciaország), 26 Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Támadók: 19 Tomás Chory (Slavia Praha), 13 Mojmír Chytil (Slavia Praha), 9 Adam Hlozek (Hoffenheim – Németország), 11 Jan Kuchta (Sparta Praha), 10 Patrik Schick (Bayer Leverkusen – Németország)

Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Sipho Chaine (Orlando Pirates), 22 Ricardo Goss (Siwelele FC), 1 Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Védők: 26 Bradley Cross (Kaizer Chiefs), 18 Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), 24 Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 2 Thabang Matuludi (Polokwane City), 14 Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok), 6 Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), 20 Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), 3 Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), 21 Ime Okon (Hannover 96 – Németország), 19 Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)

Középpályások: 23 Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), 5 Thalente Mbatha (Orlando Pirates), 4 Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), 13 Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), 11 Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Támadók: 7 Oswin Appollis (Orlando Pirates), 9 Lyle Foster (Burnley – Anglia), 17 Evidence Makgopa (Orlando Pirates), 12 Thapelo Maseko (AEL Limassol – Ciprus), 10 Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), 8 Tshepang Moremi (Orlando Pirates), 25 Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), 15 Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)